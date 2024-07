ATM Messina sempre più digitale: i progetti e le iniziative che guardano al futuro

Illustrati questa mattina nella Sala Meta dell’ATM di Messina i progetti e le iniziative che l’Azienda ha recentemente realizzato, diventando sempre più digitale.

Il Presidente di ATM Messina Giuseppe Campagna ha dichiarato: «è giusto far vedere quello che è stato fatto. ATM, in tutte le sue componenti, partecipa e contribuisce a raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo. Il customer care ci ha fatto capire le attenzioni che gli utenti vorrebbero dal nostro servizio».

Progetti e iniziative ATM Messina: addio al pass cartaceo

L’ingegnere Claudio Bonanzinga di ATM Messina ha spiegato: «siamo tra le prime città d’Italia ad avere l’abbonamento al trasporto pubblico locale interamente online. Gli utenti che hanno acquistato un abbonamento, hanno a disposizione una pagina sul sito web ATM a loro dedicata. Il valore aggiunto è che si può scegliere come pagarlo, anche dividendo il costo in tre rate».

La responsabile dell’Area Commerciale Rose Marie Gazzara ha inoltre annunciato la novità digitale del pass per i residenti nelle Ztl: «non ci sarà più il pass cartaceo per i parcheggi. Il tagliando, che in precedenza era necessario stampare e mettere a vista nell’auto, va in pensione. Abbiamo testato il sistema a Torre Faro e abbiamo visto che funziona. Le targhe entreranno a sistema e l’utente farà la richiesta online, seguendo una semplice procedura. Verrà poi inviata una comunicazione con l’inizio e la scadenza del pass. Il controllo dei verificatori sulla regolarità della sosta verrà effettuato tramite targa».

Grande attenzione è stata data anche alla customer care: «avevamo bisogno di un servizio h24 che controllasse i parcheggi e così abbiamo istituto il customer care. Questo servizio all’utenza ci ha aiutato ad avere un rapporto più diretto con i nostri clienti».

ATM Messina: il sistema di connettività

Giovanni Corvitto, responsabile dei sistemi informatici di ATM Messina, ha spiegato il sistema di connettività realizzato: «ATM nel 2024 ha pianificato diversi interventi strutturali per il conseguimento degli obiettivi. Abbiamo cambiato la connettività con una linea in fibra dedicata di 1 giga a fine 2023. La connessione in fibra è presente anche nei parcheggi Villa Dante e La Farina e anche all’info point di Piazza Cairoli. Nei primi mesi del 2024, questo sistema, ci ha permesso di connettere il parcheggio di interscambio con la sala controllo di ATM e anche le telecamere degli impianti fissi sono visibili nella sala controllo. Stiamo, inoltre, lavorando all’installazione di access point wifi per la diagnostica sui mezzi aziendali».

Corvitto ha spiegato anche come funzionano i servizi di videosorveglianza: «abbiamo 330 telecamere negli impianti fissi ma è prevista l’implementazione. Sui mezzi pubblici, oltre ai defibrillatori, l’Azienda ha anche incrementato la videosorveglianza. Per la normativa della privacy vigente in Italia, non si può videosorvegliare l’autista. Oggi, con 158 bus in movimento, abbiamo 760 telecamere. L’ATM Messina ha anche potenziato il server cloud per la bigliettazione elettronica».

Nuovi progetti e iniziative di ATM

Il Presidente Campagna ha inoltre spiegato che tutte le novità tecnologiche di ATM non si sarebbero realizzate senza il gran lavoro del personale. Un particolare ringraziamento è andato alle Risorse Umane dell’Azienda che si sono impegnate ad implementare il numero di lavoratori con bandi appositi per i giovani e non solo.

Campagna ha dichiarato: «il risultato che ATM Messina ha conseguito, è stato possibile grazie alla buona volontà di operatori e persone che hanno preso atto che l’Azienda stava cambiando e si sono adeguati».

Anche il sindaco di Messina Federico Basile ha sottolineato l’importanza del fattore “umano” in ATM Messina: «tutto il lavoro che stiamo vedendo oggi è il lato più umano dell’Azienda perché nasce da quello che è stato fatto da ciascun operatore. La tecnologia oggi migliora il servizio ma il cambiamento è fatto dalle persone. Ci vuole tempo, impegno, costanza, lavoro ma soprattutto la voglia di fare. L’ATM Messina è l’esempio che “si può fare” anche partendo da zero. Oggi abbiamo una situazione che è l’inizio di un percorso che ci porterà sempre più lontano».

