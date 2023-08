ATM Messina, come cambia il percorso dello Shuttle e degli altri bus: le modifiche

Se vi trovate alla fermata del bus in attesa dello Shuttle e non lo vedete arrivare, non temete: l’ATM Messina ha disposto le modifiche di percorso di alcune linee per consentire lo svolgimento dei lavori previsti sul Corso Cavour, relativi alla pista ciclabile.

«Per via dei lavori che interesseranno fino al primo settembre Corso Cavour, – si legge nella nota –, l’ATM ha disposto le variazioni dei percorsi di alcune linee urbane». Le modifiche sono state disposte da oggi, lunedì 21 agosto, fino alle 16.00 dell’1 settembre 2023.

ATM Messina, modifiche del percorso Shuttle

Ecco, nel dettaglio, le modifiche disposte da ATM Messina:

I bus delle linee N. 1 – 18 – 19 – 25 – 26 – 29 – 30 – 31 – 32 in direzione di marcia Sud-Nord, giunti in via Tommaso Cannizzaro, proseguiranno lungo via Garibaldi e successivamente riprenderanno il percorso regolare.

in direzione di marcia Sud-Nord, giunti in via Tommaso Cannizzaro, proseguiranno lungo via Garibaldi e successivamente riprenderanno il percorso regolare. I bus delle linee N. 17 – 33 , in partenza dal Cavallotti, arrivati in via Tommaso Cannizzaro, proseguiranno verso via Garibaldi, viale Boccetta, via Garibaldi (altezza Nettuno), Corso Cavour, Viale Boccetta e poi riprenderanno il percorso regolare.

, in partenza dal Cavallotti, arrivati in via Tommaso Cannizzaro, proseguiranno verso via Garibaldi, viale Boccetta, via Garibaldi (altezza Nettuno), Corso Cavour, Viale Boccetta e poi riprenderanno il percorso regolare. I bus della linea N. 37 in direzione Sud-Nord, in corrispondenza di via Tommaso Cannizzaro imboccheranno via Cesare Battisti, e proseguiranno per via Garibaldi, Viale Boccetta, via Garibaldi (pressi Nettuno) e infine riprenderanno il percorso regolare.

La pista ciclabile di Messina

Partiti lo scorso 24 luglio, i lavori per il miglioramento e l’estensione della pista ciclabile del centro di Messina interessano i tratti compresi tra villa Dante e via Tommaso Cannizzaro. Gli interventi dovrebbero concludersi entro il 7 novembre 2023. A questo link tutti i dettagli del progetto affidato alla ditta SEGNALETICA TRE A s.r.l. di Salerno.

