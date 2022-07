Aspettando la “Festa sotto le stelle”: ecco chi riceverà i Premi “Medico di Carità 2022”

Una “Festa sotto le stelle” che mette insieme divertimento e sociale, organizzata da Terra di Gesù Onlus, associazione attiva da anni sul territorio di Messina, sempre al fianco di chi ha più bisogno. L’evento si svolgerà domenica 10 luglio e sarà l’occasione per conferire il Premio Medico di Carità 2022 e promuovere le attività dell’associazione.

Giunta alla sua ottava edizione, la “Festa sotto le Stelle” è un momento che Terra di Gesù Onlus si prende per ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto l’associazione in questi anni e per tenere accesi i riflettori sulle attività svolte e da svolgere per aiutare i meno fortunati, gli “invisibili” della città. Un momento di festa, una «serata all’insegna della gioia», come è stato efficacemente detto in conferenza stampa questa mattina, tra musica, danza e degustazioni.

A presentare l’evento è il presidente di Terra di Gesù Onlus, il dottor Francesco Certo, che, dopo aver letto i nomi dei medici che verranno premiati nel corso della serata, ha sottolineato: «La “Festa sotto le stelle” è la festa del grazie, è il momento in cui Terra di Gesù Onlus ringrazia i suoi benefattori». Sarà «una serata all’insegna della gioia», alla cui riuscita contribuiranno gli ospiti della Casa della Misericordia. Nel corso della serata, inoltre, oltre ai premi destinati ai medici, saranno consegnati altri riconoscimenti, gli “Attestati sotto le stelle”, che andranno alle associazioni, alle emittenti e ai giornali che hanno dato spazio alle iniziative dell’associazione.

Terra di Gesù Onlus, ricordiamo, si occupa di dare sostegno a chi vive ai margini della società, garantisce visite mediche gratuite, anche specialistiche, distribuisce farmaci e beni di prima necessità per tutta la famiglia. Ha attivato, insieme all’Ufficio per l’Emergenza Covid di Messina, l’iniziativa “Il vaccino per tutti” che, ci ricorda il dottor Francesco Certo, ha consentito di vaccinare contro il coronavirus anche chi è senza fissa dimora e chi non è inserito nel sistema sanitario nazionale. Insieme a Federfarma porta avanti la campagna “La cesta del buon pastore”, per la raccolta dei farmaci. Per il periodo di Natale ha ideato “Il trenino del buon pastore” per donare giochi ai più piccoli.

L’appuntamento con la “Festa sotto le stelle” è per domenica 10 luglio alle 20.00, all’Oasi Madonna del Sorriso (Salita Pace). Per maggiori informazioni e i biglietti è possibile contattare questo numero: 3775298805. Durante la serata sarà possibile acquistare il cd “Di chitarra e d’amore”, il cui ricavato sarà devoluto ai progetti dell’associazione Terra di Gesù Onlus.

“Festa sotto le stelle” a Messina: il programma

La Festa sotto le stelle inizierà alle 20.00 di domenica 10 luglio e prevede:

Intrattenimento musicale con Barbara Arcadi, Carlo Giappi e Daniela Rando, i Fikissimi, Paola Miraglia, Michele Careno con la partecipazione di Alessandro Magnisi; coreografia a cura della danzatrice Rossana Gargano; direzione artistica Gianni Rizzo;

; La sesta edizione del Premio “Medico di Carità”.

A condurre la serata sarà la giornalista Marina Bottari.

Elenco dei premiati “Medico di Carità 2022”

UOC Cardiologia Azienda Ospedaliera Università di Messina (Diretta dal Proff. Gianluca Di Bella);

Ufficio Commissario Emergenza Covid 19 (Proff. Alberto Firenze)

Proff. Giuseppe Filippo Andò

Dott. Tonino Borruto

Dott. Tiziana Frigione

Dott. Salvatrice Vecchio

Dott. Mario Briguglio

