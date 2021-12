Un regalo per i bambini meno fortunati: come donare al “Trenino del buon pastore”

Si sta pian piano riempiendo di regali il “Trenino del buon pastore”, l’iniziativa organizzata ogni anno dall’associazione “Terra di Gesù Onlus” per donare giochi nuovi ai bambini meno fortunati e rendere il loro Natale un po’ più gioioso. Un piccolo gesto, che però può significare tanto per tanti bimbi di Messina.

Continuano le iniziative di “Terra di Gesù Onlus”, associazione che da anni si occupa di dare sostegno a chi ne ha più bisogno. Abbiamo già parlato di loro in occasione dell’avvio della campagna di donazione di prodotti per l’infanzia “La cesta del buon pastore”, torniamo a parlarvi di loro proprio sotto Natale per segnalarvi un paio di iniziative benefiche a cui è possibile partecipare a Messina nei prossimi giorni.

Come anticipato, è tornato anche questo Natale “Il trenino del buon pastore”, che consente di regalare giochi nuovi ai bambini disagiati di Messina. È possibile donare presso la sede di “Terra di Gesù Onlus” in via Pasquale Calvi (pressi Cavalcavia):

il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00;

il martedì mattina dalle 10.00 alle 11.30;

il venerdì mattina dalle 10.00 alle 11.00.

Inoltre, novità di quest’anno, grazie alla collaborazione con Federfarma Messina, sarà possibile portare i giocattoli da donare anche nelle farmacie aderenti alla “Cesta del Buon Pastore”.Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 3775298805. I giochi, si sottolinea, devono essere nuovi.

Torna lo spettacolo di beneficenza “Un amore di Natale”

Torna, inoltre, per la sua quinta edizione, lo spettacolo musicale e culturale di solidarietà “Un amore di Natale”, che si svolgerà martedì 21 dicembre alle ore 21.00 al Teatro Annibale Maria di Francia.

L’evento sarà presentato da Marina Bottari, con la regia di Gianni Rizzo. A calcare il palco: il duo Rando-Giappi, Paola Miraglia, Francesco Micari, Rossana Gargano, Giuseppe Ruggeri, Giada Minissale e il “My body house”, il Coro Arena, Salvatore Di Blasi, I Fikissimi, Barbari Arcadi, Michele Careno, che presenterà il nuovo personaggio nato dalla penna di Francesco Certo, Carlino Mezzolitro.

I proventi della serata serviranno per sostenere il Centro Buon Pastore e la Casa della Misericordia di Camaro Superiore, gestiti da “Terra di Gesù Onlus”. Per prenotare il proprio biglietto occorre chiamare il numero 3775298805.

