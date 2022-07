ASP Messina, mancato rinnovo contratto operatori Covid. De Luca: «Decisione scellerata»

Gli operatori che in questi mesi si sono occupati dei pazienti Covid, quindi psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali in modo particolare, non avranno il rinnovo del contratto da parte dell’Asp di Messina. Interviene sulla questione Antonio De Luca, deputato all’ARS del Movimento 5 Stelle. «La scelta dell’ASP di Messina – scrive De Luca – di non rinnovare il contratto libero professionale di circa 150 operatori sanitari, nell’ambito dell’emergenza Covid, è in netta contraddizione con la risalita dei contagi e dei ricoveri che si stanno registrando in tutta la Sicilia».

Nessun rinnovo per gli operatori Covid di Messina

«I vertici dell’Azienda Sanitaria Provinciale – continua il deputato pentastellato, componente della Commissione Sanità dell’ARS – si dimostrano ancora una volta poco lungimiranti e poco attenti alle esigenze del nostro territorio, in una fase particolarmente delicata. Nei giorni scorsi, avevo denunciato l’intenzione dell’ASP di Messina di interrompere l’attività dell’Hub in Fiera, decisione scellerata fortunatamente scongiurata, e adesso ci ritroviamo con una delibera che lascia a casa circa 150 operatori sanitari, tra cui tecnici della prevenzione, biologi, psicologi e assistenti sociali. Si tratta di figure professionali il cui contributo è stato fondamentale per affrontare l’emergenza Covid e le cui competenze sono ancora fortemente necessarie vista la recrudescenza della pandemia.

Ricordo inoltre – continua Antonio De Luca – che già a fine aprile scorso, nonostante le promesse dell’Assessore Razza e del Commissario Alagna non sono stati reintegrati neanche gli psicoterapeuti che erano stati impegnati nell’emergenza Covid e che hanno contribuito in maniera determinante a gestire la prima fase emergenziale e il recupero dell’arretrato, fornendo sostegno e aiuto concreto a tantissimi cittadini. Questi professionisti grazie a un mio disegno di legge non ancora discusso avrebbero potuto prestare servizio nei laboratori long Covid che, nonostante le svariate promesse del governo regionale, non sono mai stati attivati. La storia dunque si ripete, ancora una volta a danno dei professionisti e dei cittadini».

Hub Fiera Messina

Lo scorso 30 maggio, i vertici dell’ASP in sinergia con l’Ufficio Emergenza Covid di Messina, avevano deciso, inoltre, di trasformare l’Hub della Fiera ne “La città dei vaccini”, per somministrare le vaccinazioni essenziali di assistenza. Bernardo Alagna ci aveva detto che «verranno utilizzate le risorse già presenti all’interno dell’Azienda Sanitaria Provinciale».

Qua i dati Covid in Sicilia aggiornati al 26 giugno 2022.

(5)