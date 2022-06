Hub Fiera Messina. De Luca (M5S): «La scelta di chiudere è incomprensibile»

«La scelta dei vertici dell’Asp di Messina di chiudere l’hub della Fiera dal primo luglio è incomprensibile». A dirlo è il deputato regionale del Movimento Cinque Stelle Antonio De Luca, componente della commissione Sanità dell’Ars.

«L’emergenza sanitaria – sottolinea il deputato pentastellato – non è affatto terminata, come dimostra l’incremento dei casi Covid registrati in tutta la Sicilia, e anche a Messina, nelle ultime settimane» .

«Smobiltare il presidio sanitario, diventato un punto di riferimento per l’intera cittadinanza, è assolutamente inappropriato in un momento così delicato e proprio mentre gli esperti tornano a parlare del rischio di una nuova ondata della pandemia».

«Mi auguro che i vertici dell’Asp tornino indietro su questa assurda decisione e mantengano operativa la struttura. Se così non sarà – conclude l’on. Antonio De Luca – scriverò una lettera all’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza e solleverò il caso in commissione Sanità».

(10)