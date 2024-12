Arte, cultura e condivisione: arriva il Natale sui Laghi a Capo Peloro

Capo Peloro si prepara a celebrare le feste con un ricco calendario di eventi con il “Natale sui Laghi”. Gli eventi prevedono momenti di teatro, danza, musica e arte, regalando momenti di magia e cultura.

La Pro Loco Capo Peloro, attiva nella Riserva Naturale Orientata di Capo Peloro, ha annunciato il programma “Natale sui Laghi”. Quest’ultimo, punta a valorizzare il territorio e creare un’atmosfera inclusiva e partecipativa, in linea con le iniziative natalizie di tutta Messina.

Gli eventi, frutto di una collaborazione con compagnie e associazioni selezionate attraverso un bando dedicato alle periferie, si svolgeranno in diverse location suggestive: la Fondazione Horcynus Orca (Sala Consolo, Sala Immersiva e Museo Macho), la Villetta Sanò, la Chiesa di S. Maria della Lettera a Torre Faro e la Chiesa di S. Nicola di Bari a Ganzirri.

Natale sui Laghi: il programma

11 dicembre:

Alle 17, nella Sala Consolo della Fondazione Horcynus Orca, sarà presentato “Canto di Natale” di Dickens, interpretato da Ciro Masella.

Alle 21, sempre nella Sala Consolo, spazio a “Searching for Hamlet”, un’intensa rilettura contemporanea di Shakespeare con Salvo Arena e Massimo Barilla (Progetto EPIC della Compagnia Mana Chuma).

15 dicembre:

Dalle 16:30 alle 20:30, la Villetta Sanò si trasformerà in un palcoscenico all’aperto con “Artisti di strada & Spettacolo musicale”, animato da esibizioni di artisti, musica dal vivo, giocoleria e artigianato, con la partecipazione di Francesca Mangraviti.

Alle 17, nella Sala Immersiva del Museo Macho, il Collettivo Spazio 22 porterà in scena “Di mari e d’amuri”, uno spettacolo di teatro-danza con le coreografie di Sarah Lanza (Progetto EPIC).

21 dicembre:

Dalle 16:30 alle 20:30, nella Chiesa di San Nicola di Bari a Ganzirri, si terranno laboratori creativi di Quilling e Nodi per bambini e ragazzi, condotti da Giorgia Genovese e Natalino Arena.

Alle 20, nella Sala Consolo, il pubblico potrà assistere a “Sfumature Sonore”, un’esibizione che fonde musica contemporanea e danza, con Luigi Polimeni, Chiara Rinciari e Sarah Lanza (Progetto EPIC).

29 dicembre:

La mattina, dalle 11 alle 12, Serena Bonura guiderà un laboratorio di “OrtoYoga” per un’esperienza natalizia immersa nella natura.

Alle 19, nella Chiesa di S. Maria della Lettera di Torre Faro, il Coro Polifonico “Ouverture”, diretto dal M° Giovanni Mirabile, presenterà il concerto gospel “Sing And Pray”.

3 gennaio:

Nei locali della Canonica della Parrocchia S. Maria della Lettera di Torre Faro, si terrà un laboratorio di illustrazione condotto da Magda De Benedetto, ideale per chi vuole esprimere la propria creatività.

“Natale sui Laghi” è un’occasione per vivere il Natale in modo autentico, tra arte, natura e condivisione.

