Area ex Sanderson, Musumeci: «Siamo al lavoro per bonifica e riqualificazione»

«Solo da alcuni giorni la magistratura ha dissequestrato l’area della ex Sanderson di Messina, tornata quindi nella piena disponibilità dell’Ente di sviluppo agricolo, che ne è proprietario»: così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, il quale comunica che è stato concordato con l’Esa un cronoprogramma per la riqualificazione dell’area che verrà sottoposto nei prossimi giorni al Consiglio di Amministrazione.

Riflettori accesi sull’area ex Sanderson dopo l‘incendio che l’ha colpita nei giorni scorsi. Nelle scorse ore, il Governatore siciliano ha incontrato il presidente dell’Esa, Giuseppe Catania, con l’obiettivo di assicurare maggiori controlli per evitare il ripetersi di eventi del genere. Da stamattina, ha sottolineato, i mezzi meccanici dell’Ente sono al lavoro per ripulire le superfici accessibili.

«Stiamo valutando – ha sottolineato Musumeci –, con il presidente Catania, la validità del progetto di bonifica dell’area già redatto e le risorse necessarie, anche in relazione a quanto previsto dalla legge finanziaria del 2018. Subito dopo ci confronteremo con l’amministrazione comunale per provare a trovare una convergenza sulla destinazione finale dell’area, estesa per circa settanta ettari. Per Messina sarebbe un’ulteriore occasione di riqualificazione urbana, proprio come stiamo facendo con l’ex ospedale Margherita».

