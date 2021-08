Messina. Siracusano (Articolo Uno): «Ex Sanderson bomba ecologica, bonifica non più rinviabile»

«Quei fumi neri che da qualche giorno sovrastano l’ex fabbrica agrumaria ci ricordano che l’ex Sanderson di Messina è diventata una bomba ecologica»: con amarezza il segretario provinciale di Articolo Uno, Domenico Siracusano, tiene puntati i riflettori su quelle aree comprese tra i villaggi di Tremestieri e Pistunina che ancora oggi, dopo anni, sono abbandonate a loro stesse.

La vicenda delle aree ex Sanderson è per l’esponente di Articolo Uno «l’emblema del fallimento della politica nella programmazione e riqualificazione del territorio». Si sta parlando, nello specifico, di un’area della zona Sud di Messina di oltre 70mila metri quadrati, un tempo sede di un’importante fabbrica agrumaria chiusa negli anni ’80, che da giorni (e nuovamente) è vittima del fuoco. «Per paradosso – evidenzia Siracusano – dovremmo ringraziare i fumi neri che sovrastano l’ex fabbrica agrumaria per avere riacceso i riflettori su una questione che dovrebbe diventare opportunità di riscatto per il territorio».

«Siamo – aggiunge Domenico Siracusano – di fronte ad un’area da un potenziale inestimabile, inserita nell’abitato ed attraversata dalla linea ferroviaria che da risorsa per lo sviluppo è diventata un pericolo per la salute e l’incolumità delle persone. Urge una bonifica urgente e complessiva di terreni e strutture, per poi immaginare una nuova funzionalizzazione delle aree al passo con i tempi e con le vocazioni del territorio».

Bonifica che, sottolinea il segretario di Articolo Uno, è stata più volte annunciata, ma mai realizzata: «La bonifica – sottolinea – non si è mai avviata pur esistendo presso l’ESA (Ente di Sviluppo Agricolo), l’ente regionale proprietario delle aree, un piano di caratterizzazione già dal 2014. Nel 2020 è stato annunciato uno stanziamento di 25 milioni per gli interventi di risanamento ambientate ma nulla si è mosso. In questa direzione abbiamo attivato l’onorevole Claudio Fava al fine di effettuare tutti gli approfondimenti in Regione per verificare se esistano e dove siano finiti gli annunciati finanziamenti per l’area ex Sanderson e valutare ogni iniziativa parlamentare per far si che gli assessorati competenti e l’ESA svolgano a pieno la propria funzione».

«È stucchevole – conclude –, come annunciato più volte dal sindaco Cateno De Luca, pensare di trasferire l’area al Comune senza che la stessa sia stata bonificata. Si proceda con la bonifica, si tolgano dal campo idee strampalate come quella annunciata il 28 Novembre 2019 dall’Amministrazione Comunale di utilizzare l’ex Sanderson per il trattamento dei rifiuti, e si avvii un percorso ampio e partecipato, anche attraverso un concorso internazionale di idee, per la ridefinizione delle prospettive di un area che all’interno del nuovo paradigma della transizione ecologica potrebbe ritrovare una nuova dimensione produttiva o comunque legata allo sviluppo del territorio e della comunità».

Nel riaccendere l’attenzione sulle aree Ex Sanderson, il segretario provinciale di Articolo Uno, Domenico Siracusano, ricorda le attività svolte negli anni da associazioni del territorio – come la Pro Loco Messina Sud, l’Associazione Ionio e gli scout del Gruppo Agesci Messina 14 – per cercare di far comprendere l’importanza di quegli spazi e di portare ad una loro riqualificazione.

