Ancora incendi al Sud: 100 interventi dei Vigili del Fuoco tra Sicilia e Calabria – VIDEO

Ancora incendi in Sicilia e Calabria. Nella giornata di ieri, 10 agosto, i Vigili del Fuoco impegnati sul territorio hanno effettuato 400 interventi per incendi boschivi nel Sud Italia. Fiamme anche in provincia di Messina, colpita in particolare la zona di Castel di Lucio. A fuoco nella città dello Stretto uno stabilimento di trasformazione agrumi dismesso della zona Sud.

Dopo aver sorvolato, a bordo di un elicottero della Polizia di Stato, le aree delle Madonie e dei Nebrodi interessate dai roghi per rendersi conto direttamente dei danni causati dalle fiamme, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha annunciato che chiederà oggi lo stato di emergenza nazionale.

«Ho voluto incontrare – ha spiegato il Governatore – i sindaci dei Comuni i cui territori sono stati devastati dagli incendi ai quali abbiamo assicurato l’intervento del governo regionale con provvedimenti di sostegno e di ristoro. Abbiamo già dichiarato lo stato di crisi e di emergenza e domani delibereremo la richiesta dello stato di emergenza nazionale. Speriamo che da Roma arrivino segnali positivi. Noi, intanto, attraverso il bilancio regionale, stiamo approntando le risorse per fare fronte alle prime spese necessarie affinché gli agricoltori possano riprendere la loro attività».

Nel frattempo, con un comunicato inoltrato al termine della giornata di ieri, i Vigili del Fuoco segnalano 400 interventi eseguiti in tutto il Sud Italia, 100 dei quali tra Sicilia e Calabria. Impegnati 14 canadair e 5 elicotteri. Le squadre hanno operato in Sicilia sui monti delle Madonie, a Petralia Sottana. In Calabria interventi tra le province di Reggio (a Cittanova, in loc. Zomaro, Roccaforte del Greco e a San Luca), di Catanzaro, a Badolato, Borgia, Simeri Crichi, e nel cosentino, a Longobucco e Belvedere marittimo.

Incendi in Sicilia: le immagini delle ricognizioni dei Vigili del Fuoco

Nella prima clip la ricognizione aerea effettuata dall’elicottero AW139 dei Vigili del Fuoco sulle aree percorse dal fuoco sui monti delle Madonie e nella zona di Castel di Lucio (provincia di Messina).

