Arancini, dolci, pidoni: per la “Primavera 2023” tornano gli stand gastronomici (e non) a Messina

Dopo “Sapori d’estate” e “Sapori d’autunno”, a Messina arriva “Primavera 2023”, manifestazione organizzata dalla Giunta Basile per promuovere i prodotti tipici e tradizionali locali, gastronomici e non. Di cosa si tratta? In sostanza, 20 posteggi sparsi in giro per la città dello Stretto, da San Filippo a Ganzirri, saranno destinati a stand in cui sarà possibile vendere dolci, arancini, pidoni, e così via, ma anche prodotti non alimentari.

A “lanciare” l’iniziativa, replicando quanto fatto nell’estate e nell’autunno del 2022, è una delibera di Giunta datata 28 marzo 2023. La manifestazione, denominata “Primavera 2023”, si svolgerà dal 1° al 30 aprile, con orario di apertura degli stand (o bancarelle, che dir si voglia) dalle ore 9.00 alle ore 20.00. Potranno partecipare gli i operatori commerciali titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche che aderiranno all’apposito avviso pubblico.

I posteggi che saranno messi a disposizione sono gli stessi utilizzati per “Sapori d’Autunno” e sono 20 in totale. Ecco l’elenco:

S.S. 114 area di parcheggio compresa tra Via Sacra Famiglia e Viale Torrente San Filippo 1 posteggio;

S.S. 114 di cui un’area di parcheggio antistante OVS e 1 posteggio in area di parcheggio Scuola Gaetano Martino n. 2 posteggi ;

Via Giorgio La Pira, S. S. 114 n. 1 posteggio;

Via Roma pressi intersezione con Via G. La Farina (oltre 5 m. dall’intersezione) n. 1 posteggio;

Via Salandra pressi intersezione con Via G. La Farina (oltre 5 m. dall’intersezione) n. 1 posteggio;

Via Tommaso Cannizzaro, angolo Via Porta Imperiale n. 1 posteggio;

Via Tommaso Cannizzaro, pressi Via Acqua del Conte n. posteggio;

Via Tommaso Cannizzaro a monte dell’edicola posta all’intersezione con Via Porta Imperiale n. 1 posteggio;

Piazza Castronovo n. 1 posteggio;

Viale della Libertà n. 4 posteggi;

Viale Giostra, nel tratto compreso tra via Garibaldi e Viale Regina Elena, n. 2 posteggi uno lato monte e l’altro lato valle;

Viale Annunziata, nel tratto compreso tra Viale della Libertà e Viale Regina Elena, n. 2 posteggi uno lato monte e l’altro lato valle;

Via Lago Grande n. 2 posteggi.

A questo link la delibera.

(94)