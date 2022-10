Sapori d’Autunno 2022: a Messina torna la manifestazione per i prodotti tipici locali

Torna Sapori d’Autunno a Messina. La manifestazione a carattere stagionale che si terrà dal 26 settembre al 20 dicembre è stata rinnovata dall’amministrazione comunale anche per il 2022 con la deliberazione n.300 del 30 settembre 2022. Dolciumi, salse, confetture, caldarroste: questi alcuni dei prodotti tipici locali in vetrina in questi tre mesi per le strade della città, da via Tommaso Cannizzaro al viale Europa.

L’evento, inaugurato nel 2019, è stato voluto dalla Giunta, che ha assunto tra i propri obiettivi strategici la «promozione turistica del territorio attraverso la valorizzazione dell’enogastronomia» e dei prodotti tipici tradizionali e locali, delle lavorazioni gastronomiche e culinarie, quali elementi rappresentativi della storia e del territorio messinese.

L’Amministrazione Comunale concederà i seguenti stalli (12 in totale) agli operatori commerciali che invieranno o hanno già inviato richiesta allo Sportello Unico per le Attività Produttive:

2 posteggi in via Tommaso Cannizzaro nel tratto compreso tra via Lenzi e viale Principe Umberto uno lato monte e uno lato valle;

nel tratto compreso tra via Lenzi e viale Principe Umberto uno lato monte e uno lato valle; 1 posteggio nel tratto compreso tra l’ intersezione con la via Tommaso Cannizzaro e Via Porta Imperiale ;

con la e ; 2 posteggi in viale Europa , nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Cesare Battisti e viale Italia, uno lato monte e l’altro lato valle;

, nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Cesare Battisti e viale Italia, uno lato monte e l’altro lato valle; 1 posteggio piazza Castronovo ;

; 2 posteggi in viale Annunziata nel tratto compreso tra viale della Libertà e viale Regina Elena, uno lato monte uno lato valle;

nel tratto compreso tra viale della Libertà e viale Regina Elena, uno lato monte uno lato valle; 2 posteggi in viale Giostra nel tratto compreso tra via G. Garibaldi e viale Regina Elena, uno lato monte uno lato valle;

2 posteggi in via G. La Farina nel tratto compreso tra l’intersezione con via Roma e via Salandra.

L’orario riservato per la manifestazione Sapori d’Autunno 2022 per le strade di Messina è dalle ore 10:00 alle ore 15:00 e dalle ore 19:00 alle ore 23:00.

