Ancora cinema con l’Horcynus Festival 2021: il programma dell’ultima serata

Finisce la sessione estiva dell’Horcynus Festival 2021. La diciannovesima edizione della kermesse, a 20 anni dalla nascita della Fondazione Horcynus Orca, è stata dedicata alla bellezza, dall’arabo Jamal. Le iniziative culturali organizzate insieme alla Fondazione di Comunità di Messina, giunta al suo decimo anno di attività, termineranno oggi 5 agosto per poi ripartire con un altro programma intorno ai primi di ottobre.

Stasera 5 agosto torna alle 21.00 la Retrospettiva Corti Buster Keaton. La proiezione sarà un cortometraggio datato 1922 intitolato “Poliziotti”. In questo corto, Buster Keaton viene ingenuamente identificato dai poliziotti come il responsabile di una tentata esplosione. Da questo equivoco ne segue un lungo inseguimento che termina con Buster che rinchiude le guardie in prigione e ci si traveste.

La serata continua alle 21.30 con La vita nascosta (Hidden Life) di Terrence Malick. Austria 1938. Franz è un contadino cattolico che vive insieme alla moglie Franziska, detta Fani, nel piccolo villaggio di St. Radegund. Quando scoppia la guerra, nel momento in cui le truppe naziste fanno il loro ingresso nella sua terra natìa, Franz si oppone fermamente all’Anschluss e al sogno di Hitler di formare la Grande Germania. Chiamato alle armi e a giurare fedeltà al Führer e al Terzo Reich, incapace di concepire la violenza, obietta. Sceglie di rimanere fedele a se stesso rifiutandosi di combattere, pur consapevole delle conseguenze di quest’azione.

Riconosciuto colpevole di tradimento, viene immediatamente arrestato e incarcerato. La pellicola, ispirata a eventi reali, descrive la storia di Franz Jägerstätter, contadino austriaco martire del nazismo. Franz non poteva accettare di combattere una guerra in cui non credeva. E in questa battaglia fu accompagnato da una donna straordinaria, sua moglie, che accettò anche il suo supremo sacrificio.

Gli ingressi sono contingentati previa prenotazione obbligatoria telefonando al 344.2037197 o al 0909032759.

