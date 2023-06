AMAM, tecnici a lavoro nella zona centro di Messina: acqua ancora non utilizzabile

Proseguono gli accertamenti da parte dei tecnici dell’AMAM, dopo alcune segnalazioni che parlavano di acqua dall’odore inusuale, distribuita nella zona del centro di Messina. «Sono ancora in corso le attività dei tecnici di AMAM – si legge nella nota –, per l’individuazione e la risoluzione dei problemi riconducibili alla presenza di tracce di sostanze assimilabili a idrocarburi nell’acqua

distribuita nell’area cittadina del centro compresa tra le vie Tommaso Cannizzaro, Ghibellina, Santa Cecilia, I° Noviziato, viale Italia e la scalinata Santa Barbara.

Dalle prime risultanze, si è potuta circoscrivere la zona in cui il problema si manifesta in modo più evidente (tra via Cadorna, via Faranda e via Pippo Romeo), permane, comunque, fino a nuove comunicazioni, il divieto di potabilità dell’acqua in tutta l’area indicata in precedenza». Quindi, vige ancora l’ordinanza del Sindaco che vieta ai cittadini delle zone interessate di utilizzare l’acqua; al servizio degli utenti presenti le autobotti attivate da AMAM a piazza Masuccio e piazza Lo Sardo.

Potenziato il servizio di centralino al quale gli utenti potranno segnalare eventuali situazioni di particolare disagio o emergenza, componendo il numero telefonico dedicato 090 3687722 o comunicando attraverso la pagina facebook dell’azienda.

