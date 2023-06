AMAM, acqua dall’odore inusuale: le zone di Messina interessate dal problema

Dopo diverse segnalazioni, AMAM Messina sta procedendo con gli accertamenti per un problema nell’acqua distribuita in alcune zone del centro cittadino. «A seguito di segnalazioni pervenute all’ufficio reclami di AMAM SpA, – si legge nella nota – si è constatato che in una zona del centro città l’acqua ha un odore non rispondente agli standard di conformità. I tecnici di AMAM SpA stanno conducendo verifiche, con ispezioni dirette e analisi di laboratorio sulla rete della distribuzione idrica, per individuare la causa del problema».

Amam Messina: le zone con problema nell’acqua

Le zone interessate sono quelle comprese tra:

via Tommaso Cannizzaro,

via Ghibellina,

via Santa Cecilia,

via Noviziato,

viale Italia,

Scalinata Santa Barbara.

Inoltre, AMAM invita gli utenti delle zone interessate a non utilizzare l’acqua per scopi potabili e igenici, impiegando, in alternativa, quella fornita con il servizio di autobotte attivato da AMAM SpA presso piazza Masuccio e piazza Lo Sardo.

Gli utenti potranno seguire gli aggiornamenti sul nostro sito all’indirizzo www.amam.it e segnalare eventuali situazioni di particolare disagio o emergenza al numero telefonico dedicato 090.3687722 o sulla pagina facebook.

