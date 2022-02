Pulizia caditoie e tombini a Messina: divieti di sosta in diverse zone della città

Lavori AMAM sul viale della Libertà, sul viale Italia, a Torre Faro e non solo tra venerdì 18 e giovedì 24 febbraio. Per consentire lo svolgimento degli interventi, il Comune di Messina ha disposto alcune modifiche alla normale viabilità. In particolare, nelle zone e negli orari interessati dai lavori sarà disposto il divieto di sosta. Gli interventi programmati riguardano la pulizia di caditoie, griglie di scolo e tombini delle acque bianche, e i sostituzione di un chiusino di ispezione della rete fognaria,

I lavori di sostituzione di un chiusino di ispezione della rete fognaria da parte dell’AMAM si svolgeranno domani, venerdì 18 febbraio, e lunedì 21 febbraio, tra le 8.00 e le 17.00. Queste le modifiche viarie previste:

venerdì 18 febbraio , dalle ore 8.00 alle 17.00, vigerà il divieto di sosta sul lato monte di viale della Libertà , nel tratto compreso tra i numeri civici 159 e 165;

, dalle ore 8.00 alle 17.00, vigerà il divieto di sosta sul , nel tratto compreso tra i numeri civici 159 e 165; lunedì 21 febbraio, dalle 8.30 alle 17.00, il divieto interesserà entrambi i lati di viale Italia, per una lunghezza di 50 metri, nel tratto in corrispondenza del numero civico 63, per un intervento di manutenzione sulla condotta idrica.

Gli interventi di pulizia programmata delle caditoie, griglie di scolo e tombini delle acque bianche da parte di AMAM si svolgeranno tra lunedì 21 e giovedì 24 febbraio nelle seguenti zone, tra le 8.00 e le 18.00. Disposti, anche in questo caso, divieti di sosta.

lunedì 21 febbraio , dalle ore 8.00 alle 18.00, sarà vietata la sosta , su entrambi i lati, delle vie S. Maria dell’Arco, nel tratto compreso tra le vie Chiesa dei Marinai e G. Garibaldi; in via Bonfiglio, tra piazza S. Vincenzo e via S. Maria dell’Arco; ed in via Pozzo Giudeo, tra le vie Pantanello e Torre;

, dalle ore 8.00 alle 18.00, sarà , su entrambi i lati, delle vie S. Maria dell’Arco, nel tratto compreso tra le vie Chiesa dei Marinai e G. Garibaldi; in via Bonfiglio, tra piazza S. Vincenzo e via S. Maria dell’Arco; ed in via Pozzo Giudeo, tra le vie Pantanello e Torre; martedì 22 febbraio , sempre dalle ore 8.00 alle 18.00, nelle vie Pozzo Nonna e Biasini, tra le vie Kircher e III Palazzo;

, sempre dalle ore 8.00 alle 18.00, nelle vie Pozzo Nonna e Biasini, tra le vie Kircher e III Palazzo; mercoledì 23 febbraio , in via Scuole;

, in via Scuole; giovedì 24 febbraio, in Marina, tra le vie Nilde Iotti e Paolo Arena.

In alcuni tratti, nel caso dovesse essere necessario a causa della carreggiata troppo stretta, si disporrà anche il divieto di transito veicolare per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori. L’accesso pedonale e l’ingresso agli accessi laterali saranno comunque garantiti in sicurezza.

(3)