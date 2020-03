AMAM. Lavori a Fiumefreddo: acqua ridotta oggi e domani in tutta Messina

Acqua ridotta a Messina oggi e domani a causa di lavori all’acquedotto di Fiumefreddo. A comunicarlo è l’AMAM, i cui tecnici sono attualmente all’opera per ripristinare la condotta idrica principale.

«Visto il particolare momento legato anche alle vicende di prevenzione dal diffondersi del coronavirus – sottolinea il presidente di AMAM, Salvo Puccio – ci rendiamo conto della maggiore importanza che l’acqua riveste per tutte le fasce della popolazione e specialmente per quelle a rischio. AMAM sta riducendo al massimo i disagi e velocizzando più che possibile i lavori. Tuttavia, essi vanno compiuti in massima sicurezza per le maestranze impegnate. Grazie a tutti gli utenti per la comprensione e per la collaborazione».

I lavori, in realtà, erano iniziati già nei giorni scorsi in concomitanza con gli interventi previsti dall’ENEL. La complessità degli interventi necessari per ripristinare l’adduttrice dell’acquedotto di Fiumefreddo, purtroppo, hanno richiesto tempi più lunghi del previsto e un fermo di qualche nella distribuzione idrica a Messina.

In particolare, i tempi di distribuzione idrica saranno ridotti in tutta la città nel corso della giornata di oggi, venerdì 06 marzo, e di domani, sabato 07 marzo. Per allora, l’intervento di ripristino dovrebbe essere ultimato.

Nel corso delle prossime ore, specificano dall’Azienda, verranno forniti ulteriori aggiornamenti: «Come sempre – conclude AMAM – ai recapiti istituzionali, gli utenti potranno segnalare eventuali situazioni di pericolo o disagio particolare, al fine di poter apprestare la cura tempestiva».

(471)