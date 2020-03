AMAM. Stop di 4 ore alla distribuzione di acqua in centro e nella zona Nord di Messina

Stop di quattro ore alla distribuzione di acqua oggi, martedì 3 marzo, in centro e nella zona Nord di Messina. L’interruzione si è resa necessaria, spiega AMAM, a causa di lavori programmati dall’ENEL nell’area in cui è situata la Centrale Torrerossa dell’acquedotto di Fiumefreddo.

A darne comunicazione è l’Azienda Meridionale Acque Messina che spiega cosa accadrà. Per consentire lo svolgimento dei lavori programmati nella zona da ENEL Distribuzione, sarà necessaria la chiusura anticipata della distribuzione idrica verso il centro di Messina e la zona Nord. In questo modo, si eviterà lo svuotamento integrale dei serbatoi che potrebbe causare un maggiore disservizio in tutte le zone servite.

«Ci scusiamo per i possibili disagi – conclude l’Azienda – e invitiamo i cittadini a segnalare eventuali situazioni di particolare bisogno, per le quali AMAM è sempre pronta a intervenire secondo protocollo».

