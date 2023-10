AMAM. Distacchi dell’acqua a Messina dal 17 novembre 2023: le date e come funzionerà

Portare l’acqua h24 a Messina e ridurre le perdite del 15%: questo l’obiettivo dell’AMAM che, per cominciare, ha programmato sei distacchi dell’acqua di 24 ore tra il 17 novembre 2023 e il 5 aprile 2024. Le interruzioni sono finalizzate all’esecuzione degli interventi riguardanti la condotta di Fiumefreddo. Vediamo cosa si farà, come funzionerà per i cittadini e il calendario con le date esatte.

Presentato questa mattina in conferenza stampa al Comune di Messina il piano da 70 milioni di euro dell’AMAM per portare l’acqua h24 a Messina. Diversi gli interventi già finanziati, altri sono in fase di finanziamento, tutto con risorse provenienti da fondi extrabilancio. Tra gli interventi, uno prioritario è quello finalizzato alla mitigazione delle vulnerabilità dell’acquedotto di Fiumefreddo attraverso interventi sull’infrastruttura.

Lavori all’acquedotto di Fiumefreddo

Cosa prevedono esattamente i lavori per l’acquedotto di Fiumefreddo? Gli interventi programmati sono 9 e si svolgeranno in sei date tra novembre 2023 e aprile 2024. L’obiettivo è «eliminare la vulnerabilità strutturale con la realizzazione di un nuovo impianto di protezione catodica, con interventi di sostituzione di apparecchiature di sfiato e di saracinesche a presidio degli scarichi ormai non più efficienti, con interventi di ripristino strutturale della galleria idraulica di Forza d’Agrò, con interventi di protezione passiva della tubazione all’interno della stessa galleria».

Per poter eseguire gli interventi sarà necessaria l’interruzione dell’erogazione idrica, dato che, spiegano dall’AMAM, in molti casi si interverrà con il taglio della tubazione per l’inserimento in linea delle nuove apparecchiature ovvero si dovranno rimuovere le saracinesche in corrispondenza degli sfiati e degli scarichi da sostituire.

Le date dei distacchi dell’acqua a Messina: il calendario

Il cronoprogramma dei lavori prevede sei interruzioni di 24 ore, con cadenza circa mensile a partire dalla prima, prevista per il giorno 17 novembre 2023. In particolare, l’interruzione del 17 novembre consentirà l’installazione di apparecchiature in n.9 punti compresi tra Piedimonte e Sant’Alessio.

Questo il calendario con le date dei distacchi dell’acqua a Messina dal 17 novembre 2023 al 5 aprile 2024:

venerdì 17 novembre 2023;

venerdì 15 dicembre 2023;

15 dicembre 2023; venerdì 13 gennaio 2024;

13 gennaio 2024; venerdì 16 febbraio 2024;

16 febbraio 2024; venerdì 15 marzo 2024;

15 marzo 2024; venerdì 5 aprile 2024.

Come funzionerà per i cittadini

A spiegare come funzioneranno i distacchi previsti dal 17 novembre al 5 aprile è stata la presidente dell’AMAM, Loredana Bonasera: «Il distacco – ha sottolineato – è pensato per cercare di creare meno disagi possibili». Si tratterà, ha chiarito, di un totale di 24 ore a distacco, che avverrà intorno alle 7 del mattino, quando i serbatoi sono già pieni ed entro le 24 ore l’acqua sarà rimessa in circolo; quindi per esempio la mattina del 18 novembre nel caso del primo intervento». Il modello è quello di Piazza d’Armi. Man mano, saranno fornite le informazioni necessarie ai cittadini riguardanti le zone interessate, le fonti di approvvigionamento e gli ulteriori dettagli utili.

