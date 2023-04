Alluvione di Stromboli, il Governo stanzia altri 15 milioni e 850mila euro

Altri 15 milioni e 850mila euro per gli interventi necessari alla messa in sicurezza a seguito dell’alluvione che ha colpito Stromboli, nelle Isole Eolie, lo scorso 12 agosto 2022, creando ingenti danni sul territorio. Questo quanto disposto dal Governo nazionale nel corso del Consiglio dei Ministri di ieri, 11 aprile.

Lo scorso 12 agosto 2022 un violento nubifragio ha colpito la provincia di Messina e in particolare le Isole Eolie, causando ingenti danni, tra strade allagate e fango nelle abitazioni, a Stromboli. Nei giorni seguenti, l’allora presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci (oggi Ministro alla Protezione Civile), aveva dichiarato lo stato d’emergenza. La conta dei danni, sul momento, ammontava a circa 10 milioni.

Ieri, su proposta del Ministro alla Protezione Civile, il Consiglio dei Ministri riunitosi alle 16.22 dell’11 aprile 2023, ha disposto l’ulteriore stanziamento di 15.850.000 euro. Già in precedenza, era quindi stato deliberato uno stanziamento di 1 milione di euro per gli interventi di somma urgenza. In sostanza, è stato approvato il finanziamento del piano predisposto dal sindaco-commissario Riccardo Gullo ed inviato al Dipartimento nazionale della Protezione civile.

Sempre nella giornata di ieri, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in materia di immigrazione; la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il 9 novembre 2022 nel territorio dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro; l’ulteriore stanziamento di 8.400.000 euro per la realizzazione degli interventi in relazione allo stato d’emergenza già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 15 settembre 2022 nel territorio dei comuni di Gubbio, di Pietralunga e di Scheggia e Pascelupo, in provincia di Perugia.

(6)