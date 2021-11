Allerta meteo arancione, a Messina torna il maltempo. Le previsioni

Torna il maltempo in Sicilia e a Messina scatta l’allerta meteo arancione, la fase di pre-allarme, per tutta la giornata di oggi, venerdì 12 novembre. Previste precipitazioni da sparse a diffuse e possibili temporali. Nella zona jonica, diversi Comuni hanno deciso di tenere le scuole chiuse.

Dopo le piogge incessanti che hanno colpito già nella giornata di ieri le zone di Sciacca, Menfi, Mazara del Vallo e il corleonese, provocando disagi agli automobilisti, allagamenti e crolli di alberi e calcinacci; il maltempo sembra dirigersi verso la zona orientale della Sicilia e la Calabria. La Protezione Civile Siciliana ha infatti diramato il bollettino di allerta arancione per tutta l’area del messinese fino alle 24.00 di del 12 novembre, mentre il resto dell’Isola torna in giallo.

Le previsioni indicano, come si anticipava, rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Secondo 3bmeteo, aggiornato alle 7.33 di questa mattina, sono previsti rovesci già in mattinata, con una “tregua” nel pomeriggio. Temporali previsti poi per stanotte e per la sera di sabato 13 novembre.

In caso di maltempo, si ricorda, la Protezione Civile invita alla massima prudenza, ad evitare sottopassaggi e scantinati, a rischio allagamento in caso di pioggia. In particolare per chi si trova alla guida, l’invito è a limitare la velocità e a fermarsi in un luogo sicuro in caso di difficoltà, in attesa che le condizioni meteo migliorino.

