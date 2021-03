Alla ricerca di libri da leggere? I consigli dei librai di Messina – episodio 1

Nuove uscite e classici da riscoprire, thriller, saghe familiari, romanzi d’avventura e piccole perle nascoste: parte oggi la nuova rubrica di Normanno in collaborazione con i librai di Messina. Come lo scorso Natale, abbiamo chiesto dei consigli sui libri da leggere a chi davvero se ne intende, per aiutarci a trovare tra gli scaffali la storia che fa per noi.

Come ricorderete, durante lo Speciale Natale 2020 abbiamo fatto incursione nelle librerie di Messina per chiedere a sette librai della città tre libri consigliati (ciascuno) da mettere sotto l’albero. Oggi abbiamo deciso di tornare a frugare tra gli scaffali e di ripetere quell’esperienza, alla ricerca di nuove storie che possano tenerci compagnia nelle prossime settimane. Nasce così la nuova rubrica di Normanno “I consigli dei librai”: ogni mese un libraio della città ci consiglierà in un video di una manciata di minuti tre libri da leggere.

Per cominciare, a inizio marzo siamo andati alla libreria di Messina “La Gilda dei Narratori” e abbiamo chiesto al libraio Giuseppe De Domenico quali tre storie consigliare ai nostri lettori. Ecco cosa ha scelto per noi.

Un romanzo avvincente e straziante, vincitore del Booker Prize 2020, con protagonista un ragazzino costretto a crescere troppo in fretta; un libro candidato al Premio Strega, a metà tra la saga familiare e il thriller, con delle atmosfere che ricordano Stephen King; un thriller al cardiopalma sul potere dei social media: questi i tre libri consigliati da Giuseppe, della “Gilda dei Narratori” di Messina.

(60)