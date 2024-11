Alfabetizzazione finanziaria: arriva il progetto del Gruppo Fire Messina rivolto ai bambini

Il Gruppo Fire di Messina, con oltre 30 anni di esperienza nella gestione del credito, avvia la campagna Fireducation: un’iniziativa rivolta alle scuole, ideata per promuovere l’educazione finanziaria tra i bambini e le bambine delle scuole primarie.

Attraverso l’ascolto e il dialogo quotidiano con persone e aziende che affrontano difficoltà nei pagamenti, si è compresa l’importanza di come la mancanza di formazione e informazione possa influire negativamente sul benessere finanziario. Da questa consapevolezza è nata la volontà di contribuire attivamente con Fireducation. Il progetto mira a migliorare l’alfabetizzazione finanziaria fin dall’infanzia, coinvolgendo l’intera comunità educativa, comprese famiglie e scuole. L’obiettivo è promuovere abitudini più consapevoli e sostenibili nell’accesso e nella gestione del credito.

Gruppo Fire Messina: la campagna Fireducation

Dopo il successo del primo Open Day, tenutosi lunedì 21 ottobre e dedicato ai figli dei dipendenti, il Gruppo Fire ha poi ospitato presso la sua sede di Messina, l’evento ufficiale di lancio della campagna Fireducation. All’iniziativa hanno partecipato il Sindaco di Messina, Federico Basile e alcune classi della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Cannizzaro-Galatti”, rappresentato dalla Preside Egle Cacciola e dalla referente per i progetti di legalità, Maria Panarello. Questa scuola è stata la prima a livello nazionale a prendere parte al progetto, che si estenderà ad altre città italiane.

Durante l’Open Day, i bambini hanno assistito a uno spettacolo con lettura animata dell’albo illustrato “Il gomitolo di Solevento. Storia di una famiglia che si ingarbugliò con i soldi”, creato dal Gruppo Fire, e partecipato a un breve dibattito per valutare il loro grado di coinvolgimento e apprendimento. Successivamente, i bambini, divisi in gruppi, hanno preso parte a un laboratorio ludico con un gioco da tavolo ispirato alla storia, per mettere in pratica i concetti appena appresi.

Sia il libro, sia il gioco da tavolo, sono incentrati sulle vicende della famiglia Pìccioli – mamma Costanza, papà Felice e le loro figlie Allegra e Gioia. A causa di eventi comuni, talvolta imprevisti, “si ingarbugliano” nella gestione finanziaria. Dal mutuo per l’acquisto della casa, alle rate dell’automobile, passando per le piccole e grandi necessità di tutti i membri della famiglia, si affronta in maniera leggera e divertente un argomento considerato tabù e si offre la possibilità di apprendere concetti finanziari di base, come il credito e il debito, scoprendo che i momenti di difficoltà economica si possono superare.

I primi passi di un percorso più articolato

Antonio Bommarito, Head of Sales, Business Development & Sustainability del Gruppo Fire ha dichiarato: «l’Italia è purtroppo in ritardo rispetto ad altri Paesi europei in tema di alfabetizzazione finanziaria, ma il recente disegno di Legge Capitali, che ha introdotto l’obbligo dell’inserimento nelle scuole dell’educazione finanziaria, a partire dal 2024, è un grande passo per colmare questo gap. Questa iniziativa legislativa evidenzia quanto l’educazione finanziaria sia ritenuta una competenza civica essenziale, necessaria per partecipare pienamente alla vita economica e sociale del Paese e per la crescita personale. Inserire questo insegnamento nei programmi della scuola primaria pone le basi per lo sviluppo di abitudini responsabili in merito alla gestione del denaro: formare bambine e bambini su questi temi significa fornire strumenti cruciali per prendere consapevolmente decisioni finanziarie complesse in futuro, contribuendo a prevenire situazioni di indebitamento insostenibile».

Bommarito ha poi proseguito: «È stato emozionante essere testimoni del riscontro positivo dei nostri piccoli ospiti e vederli così incuriositi, divertiti e coinvolti. Noi che da oltre 30 anni lavoriamo con chi è in difficoltà con i pagamenti,

crediamo sia il momento di percorrere il nostro futuro cammino di impatto sociale con una visione a cui tendere: un mondo libero dal disagio debitorio. Questi due eventi, che inaugurano la nostra campagna, sono i primi passi di un percorso più articolato che proseguirà nei prossimi mesi nel resto d’Italia».

Chi ha curato i testi dell’albo?

I testi dell’albo sono scritti dall’autrice Sonia Di Nuzzo e seguono le linee guida del Comitato Edufin per lo sviluppo delle competenze di educazione finanziaria nelle scuole. Si ispirano ai Quaderni Didattici della Banca d’Italia e sono arricchiti dalle illustrazioni dell’artista Cecilia Turchelli. La psicologa Maruska D’Agostino, esperta nei processi relazionali legati al debito, ha validato il contenuto, mentre il gioco è stato sviluppato in collaborazione con il game designer Benedetto Degli Innocenti.

La campagna Fireducation ha ricevuto il patrocinio del Comune di Messina ed è stata inserita tra le iniziative del ‘Novembre dell’Educazione Finanziaria 2024’. Quest’ultimo è organizzato dal Comitato Edufin, Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria che promuove e coordina iniziative volte a favorire la conoscenza e le competenze finanziarie, assicurative e previdenziali. Il Ministero per l’Istruzione ed il Merito, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e Banca d’Italia fanno parte degli 11 membri del Comitato Edufin.

(4)