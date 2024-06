Educazione finanziaria: il racconto illustrato del Gruppo Fire che si rivolge ai bambini

Si intitola “Il Gomitolo di Solevento. Storia di una famiglia che si ingarbugliò con i soldi” ed è un racconto illustrato creato dal Gruppo Fire che parla di educazione finanziaria a bambini, ragazzi e adulti e che sarà distribuito nelle scuole dal prossimo settembre 2024. Ma di cosa si tratta nel dettaglio?

In occasione della pubblicazione del Bilancio di Responsabilità 2023, il Gruppo Fire, 1° player indipendente in Italia nella gestione del credito, ha lanciato “Fireducation”, progetto di educazione finanziaria, con particolare focus sul disagio debitorio.

Per celebrare la 18ª edizione del proprio report ESG, e per marcare l’avvio di un progetto più ampio che vedrà l’azienda incrementare i canali e i contenuti dedicati a consumatori e imprese in difficoltà di pagamento, il Gruppo ha deciso di arricchire il bilancio con un’iniziativa dalla valenza educativa: tra le pagine che illustrano le performance ESG, infatti, è stato inserito un racconto illustrato dal titolo “Il Gomitolo di Solevento. Storia di una famiglia che si ingarbugliò con i soldi”, che parla di debito a bambini, ragazzi e adulti.

Il racconto, che diventerà un progetto editoriale a sé stante, arriverà anche nelle scuole a partire da settembre 2024, nella forma di un albo illustrato completo di glossario dei termini finanziari più importanti, accompagnato da kit didattici a supporto di insegnanti e genitori.

«Uno degli obiettivi del Gruppo, che integra la sostenibilità nei piani strategici di business, è mitigare le ragioni che portano individui, famiglie e imprese al disagio debitorio, anche tramite l’educazione – commenta Antonio Bommarito, Head of Sales, Business Development & Sustainability Gruppo Fire, aggiungendo – L’Italia ha un gap significativo rispetto ad altri paesi europei in tema di educazione finanziaria e parlare di debito è ancora considerato un tabù. In questo contesto, il Decreto-legge “Capitali”, che rende l’educazione finanziaria un insegnamento obbligatorio nelle scuole, è già un primo grande passo. Fra i concetti legati al denaro, il debito e il disagio debitorio che ne può conseguire sono ancora trascurati e spesso considerati argomenti scomodi, connessi a uno stigma sociale difficile da decostruire. Tuttavia, comprendere il concetto di debito è essenziale per prevenire comportamenti finanziari rischiosi in età adulta. Questo progetto rappresenta per noi un modo per restituire valore alla società in cui operiamo, contribuendo a formare persone più consapevoli, in grado di gestire al meglio le proprie risorse economiche ed eventuali momenti di difficoltà».

(7)