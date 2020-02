Alessandro Russo lascerà Libera Me: continua la rivoluzione in Consiglio Comunale

È (quasi) ufficiale. Alessandro Russo si prepara a lasciare il gruppo di Libera Me per passare al PD. A più di una settimana dalla sua approvazione, il Cambio di passo di Cateno De Luca continua a rimescolare le carte in tavola e a sconvolgere la geografia del Consiglio Comunale.

Dopo la fuoriuscita di Serena Giannetto e Francesco Cipolla dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle e l’abbandono del PD da parte di Libero Gioveni, è arrivato il turno di Alessandro Russo. Dopo aver votato “no” al Cambio di passo in opposizione rispetto alla scelta del suo gruppo di appartenenza – appunto, Libera Me, costola universitaria dl Partito Democratico messinese – il consigliere comunica la sua intenzione passare tra i banchi del PD accanto ai colleghi Felice Calabrò, Gaetano Gennaro e Antonella Russo.

«La mia è una decisione dettata dalla coerenza – ha spiegato Alessandro Russo. Non ho condiviso la scelta politica del mio gruppo di votare “sì” al Cambio di passo e, anche per non mettere in imbarazzo i miei colleghi ed evitare qualsiasi ambiguità, passerò al PD». Il transito avverrà presumibilmente entro la prossima settimana, ma prima dovrà discuterne con i consiglieri del gruppo PD. «Continuerò a lavorare per la città votando gli atti volta per volta – ha concluso –, ma non condivido e non ho condiviso il percorso politico presentato dall’Amministrazione De Luca».

E mentre il consigliere comunale Alessandro Russo attende di transitare nel PD, a uscirne è il collega alla circoscrizione Alessandro Cacciotto che, in mattinata, ha comunicato il proprio passaggio al gruppo misto. Le acque, insomma, appaiono ancora agitate nel mondo politico messinese. Se da un lato le frizioni appaiono evidenti all’interno del Partito Democratico, dall’altro in Consiglio Comunale il gruppo misto continua a infoltirsi.

