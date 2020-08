Al via l’“esperimento viario” a Messina: chiuso in uscita lo Svincolo di Giostra

A partire da oggi, venerdì 7 agosto, l’ultima uscita disponibile per Messina per chi viaggia in direzione Catania-Palermo sarà quella del Boccetta perché lo Svincolo di Giostra è stato chiuso, in via sperimentale, con l’obiettivo di alleggerire il traffico sull’autostrada A20. Rimarrà comunque possibile viaggiare in direzione opposta e l’accesso dalla rampa sarà comunque consentito. Le previsioni, in ogni caso, così come quelle meteo di questi giorni, non sono delle migliori.

Dopo un primo tentativo di trovare una soluzione al traffico causato sull’autostrada A20 Messina-Palermo dai lavori di Viadotto Ritiro, la Prefettura ha convocato un nuovo tavolo tecnico a seguito del quale si è deciso, in via sperimentale, di modificare la viabilità di Messina in due modi: chiudendo l’uscita di Giostra per rientrare in città (superato Boccetta sarà necessario arrivare poi fino a Villafranca) e istituendo il doppio senso di circolazione nella carreggiata nord dello svincolo, in corrispondenza con la rotatoria.

Saranno queste, in sostanza, le principali novità in vigore a partire da oggi. Maggiori dettagli su come cambierà la viabilità allo svincolo di Giostra e le indicazioni precise su come ci si dovrà muovere lungo la strada sono disponibili a questo link.

