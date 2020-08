Messina, cambia (ancora) la viabilità allo svincolo di Giostra: come funzionerà

26 Condivisioni Facebook Twitter

Doppio senso di circolazione nella carreggiata nord dello svincolo e divieto di uscita da Giostra per chi viaggia in direzione Catania-Palermo: sono queste le principali modifiche alla viabilità di Messina in vigore a partire da venerdì 7 agosto. La decisione è stata presa durante un tavolo tecnico svoltosi in Prefettura, è temporanea e sperimentale, e dovrebbe servire a ridurre i disagi e il traffico causati dai lavori in corso.

Finita nel dimenticatoio l’ipotesi iniziale di chiudere lo svincolo di Giostra per attenuare i disagi degli automobilisti causati dai lavori per l’intervento di adeguamento statico e miglioramento sismico del viadotto Ritiro sull’Autostrada A20 Messina-Palermo, spunta una nuova ordinanza emanata dall’Amministrazione attraverso il dipartimento competente.

Svincolo di Giostra: come cambia la viabilità dal 7 agosto

L’ordinanza prevede, in via temporanea e sperimentale:

l’ interdizione dell’uscita dello svincolo autostradale “Giostra” , per i veicoli provenienti in direzione di marcia Catania-Palermo e diretti in città. Il tratto autostradale sarà comunque accessibile per i veicoli che proseguono in direzione Palermo, ma l’ ultima uscita per l’accesso a Messina sarà“Boccetta” e non più “Giostra”;

nel tratto in corrispondenza della rotatoria antistante l’accesso allo svincolo autostradale “Giostra” e del sistema di corsie di accesso e di uscita della rotatoria; nel tratto di carreggiata a doppio senso sarà inoltre istituito il limite di velocità di 30 km/h in entrambi i sensi di marcia;

in entrambi i sensi di marcia; sarà inoltre interdetto l’accesso diretto alla rotatoria , in corrispondenza dello svincolo autostradale “Giostra”, ai veicoli provenienti da monte , lasciando aperto esclusivamente l’accesso per l’immissione nello svincolo provvedendo ad aprire un varco lungo l’esistente barriera di new-jersey, per consentire ai veicoli diretti in città, di immettersi nella corsia in direzione di marcia monte-mare del tratto di carreggiata di viale Giostra a doppio senso di circolazione, consentendo ai veicoli diretti in autostrada l’accesso diretto allo svincolo “Giostra” , evitando così che sulla rotatoria confluiscano sia i veicoli diretti in autostrada che quelli diretti in città;

h; Sarà interdetto l’accesso alla corsia in uscita dalla rotatoria lato monte , in direzione di marcia mare-monte; disposta la direzione obbligatoria diritto per i veicoli che impegnano la semicarreggiata sud di viale Giostra, in direzione di marcia monte-mare, in corrispondenza con l’accesso alla Galleria San Jachiddu (per accedere alla galleria i veicoli potranno proseguire sino alla vicina rotatoria in corrispondenza del supermercato Conad, invertire la marcia in direzione mare-monte ed immettersi nella galleria);

