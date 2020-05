Al via le domande per il Bonus baby sitter: chi può richiederlo e come

Con la pubblicazione del Decreto Rilancio ripartono le domande per il bonus baby sitter. La misura, pensata nella “fase 1” dell’emergenza coronavirus per sostenere i genitori tutta Italia, torna e raddoppia arrivando fino a 1200 euro e, in alcuni casi, a 2000. Non solo, da oggi varrà anche per i centri estivi. Vediamo come richiederlo e quali sono le novità di maggio.

Tra le misure di sostegno al reddito varate con il “Cura Italia” per far fronte alla crisi causata dal covid-19 sono compresi aiuti alle imprese, ai lavoratori e alle famiglie. Per le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano è stato predisposto il Bonus baby sitting (comunemente noto come “Bonus baby sitter”).

Le novità del Decreto Rilancio

Il contributo, inizialmente di 600 euro (1.000 per il personale sanitario e in generale impegnato nella lotta al coronavirus) sale questo mese a 1.200 euro (2.000 per le categorie coinvolte nel contrasto all’epidemia). Ma il raddoppio del contributo non è l’unica novità del Decreto Rilancio: il bonus baby sitter, infatti, potrà essere usato anche per pagare eventuali centri estivi.

Vediamo, nel dettaglio, chi può richiederlo, come e quanto spetta alle diverse categorie di lavoratori.

Bonus baby sitter: chi può richiederlo

Possono richiedere il bonus baby sitter i genitori o i tutori di bambini fino ai 12 anni o con figli con disabilità gravi (senza limiti di età) appartenenti alle seguenti categorie:

lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari);

(medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari); personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19 ;

impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da ; dipendenti del settore privato ;

; iscritti in via esclusiva alla Gestione separata ;

; lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) iscritti alle Gestioni INPS ;

(artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) iscritti alle ; lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali.

Chi può presentare domanda

Possono presentare domanda per il Bonus baby sitter i genitori o affidatari per i servizi di assistenza e sorveglianza dei minori:

fino a 12 anni (alla data del 5 marzo);

(alla data del 5 marzo); senza limiti di età, se disabili gravi.

Perché la domanda venga accettata l’altro genitore:

non deve essere beneficiario di altre forme di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.);

in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.); non deve essere disoccupato o non lavoratore ;

; può essere in smart working (lavoro agile).

A quanto ammonta il Bonus baby sitter

Il Decreto Rilancio ha alzato la somma del bonus baby sitter, che passa da 600 a 1.200 euro per alcune categorie e aumenta fino a 2.000 euro per altre.

Per le seguenti categorie il bonus è di 1.200 euro:

dipendenti del settore privato;

iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (art. 2, c. 26, l. 335/1995);

autonomi iscritti all’INPS (Artigiani, Commercianti e Coltivatori diretti, coloni e mezzadri);

autonomi iscritti alle casse professionali.

Per queste categorie, invece, il bonus è di 2.000 euro:

medici;

infermieri;

tecnici di laboratorio biomedico, di radiologia medica;

operatori sociosanitari;

personale dei comparti sicurezza, difesa, soccorso pubblico.

Come presentare domanda per il Bonus baby sitter

Per richiedere il Bonus baby sitter occorre collegarsi al sito dell’INPS e accedere alla sezione apposita “Servizi – Bonus baby sitting” autenticandosi con SPID, PIN dispositivo o CNS o Cie o PIN semplificato.

Una volta effettuato l’accesso, sarà possibile presentare la richiesta inserendo:

i dati anagrafici del genitore richiedente, del figlio e dell’altro genitore;

del genitore richiedente, del figlio e dell’altro genitore; l’attività svolta dal richiedente;

l’importo richiesto (multipli di 10 euro).

Come si legge nella guida realizzata dall’INPS: «In caso di affido del minore e in caso di figlio disabile vanno inseriti i relativi allegati (Provvedimento o sentenza di affido, Verbale sanitario ante 2010 o Sentenza che riconosce la disabilità).

Esito e fruizione del bonus baby sitter

Una volta inviata la domanda per il bonus, si dovrà attendere l’esito che potrà essere comunicato tramite sms, email o PEC .

Per fruire del Bonus l’utilizzatore dovrà seguire questi passaggi:

collegarsi al servizio online Libretto – Famiglia ;

; registrazione del genitore come utilizzatore del Libretto famiglia e della persona incaricata come prestatore del servizio ;

come utilizzatore del Libretto famiglia e della persona incaricata come ; appropriazione del Bonus Baby sitting;

inserimento delle comunicazioni delle prestazioni lavorative svolte per l’attività di baby sitting.

