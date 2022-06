Incendio in un cantiere navale nel messinese: l’intervento dei Vigili del Fuoco – FOTO

Cantiere navale praticamente distrutto a causa di un incendio divampato nella giornata di ieri, mercoledì 22 giugno, a Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno operato per domare le fiamme e bonificare l’area.

È successo nel pomeriggio di ieri, mercoledì 22 giugno 2022. A darne notizia sono i Vigili del Fuoco di Messina, accorsi presso un cantiere navale di Sant’Agata di Militello, dove era in corso l’incendio. Come testimoniano le immagini inviate dal Comando dei Vigili del Fuoco di Messina, le fiamme hanno causato ingenti danni alla struttura, andata sostanzialmente distrutta. Non sono stati segnalati feriti. Una volta spento il rogo, le squadre si sono messe al lavoro per la bonifica dell’area.

Loading... ×

(121)