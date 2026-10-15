Al Messina Street Food Fest 2026 arriva Tacopì: la specialità che fa crunch

Al Messina Street Food c’è un nuovo prodotto che unisce il formato del taco alla consistenza di una pizza croccante: il Tacopì. Realizzato con ingredienti selezionati, il Tacopì vuole conquistare con la sua base croccante e la golosa farcitura che vuole unire qualità e identità territoriale. Il progetto è stato presentato in anteprima alla stampa presso il Panificio di Francesco Arena, bakery chef messinese, dal pizzaiolo Giuseppe Patti e il Presidente di Associbo Saro Gugliotta.

Il prodotto nasce da un’idea precisa: rendere i sapori del territorio protagonisti di un cibo da strada immediato e accessibile. La base non è fritta e accoglie abbinamenti studiati per valorizzare ogni ingrediente. Il primo incontro con Tacopì è un crunch. Le varianti proposte al Messina Street Food Fest 2026 sono due: POP e VEG.

POP unisce mortadella di qualità, stracciatella e scarola riccia fresca , completate dalla salsa Valdemone . Una proposta che accosta la morbidezza della farcitura alla croccantezza della base.

unisce , completate dalla . Una proposta che accosta la morbidezza della farcitura alla croccantezza della base. VEG propone crema di melanzane e mandorle siciliane , provola delle Madonie, scarola riccia fresca e salsa Valdemone. Un’alternativa vegetariana che dà spazio agli ortaggi e ai sapori siciliani.

A legare le due ricette è la salsa Valdemone, che richiama territori diversi della Sicilia: il pesto di capperi di Salina incontra il pomodoro siccagno delle Madonie, l’origano di montagna e la senape madonita. Un condimento pensato per dare carattere a entrambe le farciture.

Tacopì: dal Messina Street Food verso la creazione di un urban store

Il Messina Street Food Fest 2026 sarà la prima occasione per far assaggiare il Tacopì al grande pubblico e un’occasione di ascolto dei feedback che arriveranno da chi avrà il piacere di gustarlo. Le impressioni di chi assaggerà Tacopì contribuiranno allo sviluppo del progetto.

Dopo l’evento, il percorso proseguirà con la valutazione di un affiliato e la creazione di un urban store cittadino, dove poter ritrovare ogni giorno questa nuova esperienza di gusto.

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