L’Agosto Messinese 2023 tra folklore, concerti e tradizioni: il programma (aggiornato)

Folklore, spettacolo, cabaret, concerti, ma anche rievocazioni storiche e, naturalmente, la passeggiata dei Giganti e la tradizionale Processione della Vara: al via l‘Agosto Messinese 2023. La Giunta Basile presenta il programma tra grandi ritorni, novità e una locandina realizzata dal fumettista Lelio Bonaccorso. Ecco gli eventi in calendario per Messina dal 5 agosto all’8 settembre.

Grande entusiasmo a Palazzo Zanca per gli eventi dell’estate 2023 che, quest’anno, porterà in riva allo Stretto di Messina i concerti di Daniele Silvestri e Massimo Ranieri, festival dedicati ad arte e musica, la postazione radio di RDS, oltre alle tradizionali giornate dedicate alla Vara e ai Giganti. A presentarli, insieme alla Giunta comunale, anche il fumettista e illustratore messinese, Lelio Bonaccorso, che ne ha realizzato la locandina, riprendendo e modernizzando quella del 1956.

«Il calendario che stiamo per presentare – ha spiegato il sindaco Federico Basile – racchiude una serie di iniziative che riporteranno in Piazza Municipio attività che non si facevano da anni. C’è anche spazio per i villaggi, per rimarcare l’importanza del decentramento. Sarà un agosto messinese che si caratterizzerà con una novità grafica ma non solo grafica. L’assessore Enzo Caruso ha ripescato una vecchia locandina e l’abbiamo rivisitata in chiave moderna grazie a Lelio Bonaccorso. Ci spostiamo così dal 1956 al 2023. Questo rappresenta la voglia di andare avanti ma senza dimenticare il passato».

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore alla Cultura e al Turismo, Enzo Caruso: «È necessario promuovere questo mese – ha evidenziato – in particolare per tutti coloro che vengono a Messina per godere del mare e delle sue bellezze proprio ad agosto». Soddisfatto del calendario anche l’assessore alle Attività Produttive, Massimo Finocchiaro: «Si tratta di eventi attrattori, che poi si fanno forti del passaparola – ha esordito. L’Agosto Messinese, visto così, con le tradizioni centenarie e gli eventi a contorno, sta sviluppando un volano di interesse per tutte le attività produttive e per il turismo che, speriamo, nel tempo possano far vedere come Messina sia non solo la porta della Sicilia, ma una città da vivere». Gli eventi di Capo Peloro, ha sottolineato Finocchiaro, non avranno le stesse modifiche alla viabilità di RDS Summer Festival, l’area sarà più semplicemente accessibile.

Ad intervenire brevemente anche Lelio Bonaccorso, che ha sottolineato il lavoro che si sta facendo in queste settimane per creare una connessione tra l’ambiente artistico messinese e le istituzioni, specialmente dal punto di vista delle idee.

“Agosto messinese” 2023: il programma degli eventi a Messina

Di seguito, il calendario completo degli eventi programmati dalla Giunta Basile per l’Agosto Messinese 2023:

sabato 5 agosto , ore 18.00 – 21.00 – Scalinata di Palazzo Zanca: Messina in Festa sul Mare. Rievocazione Storica dello Sbarco di Don Giovanni d’Austria a Messina – XV Edizione. A cura dell’Associazione Aurora in collaborazione con il Comune, Enti Istituzionali e Associazioni Culturali;

, ore 18.00 – 21.00 – Scalinata di Palazzo Zanca: Messina in Festa sul Mare. Rievocazione Storica dello Sbarco di Don Giovanni d’Austria a Messina – XV Edizione. A cura dell’Associazione Aurora in collaborazione con il Comune, Enti Istituzionali e Associazioni Culturali; sabato 5 agosto , ore 21.00 all’Arena di Capo Peloro – Panariello vs Masini “Lo strano Incontro”;

, ore 21.00 all’Arena di Capo Peloro – Panariello vs Masini “Lo strano Incontro”; domenica 6 agosto , ore 21.00 Scalinata di Palazzo Zanca – Cabaret con Cacioppo, a cura di Karamella di Giovanni Grasso;

, ore 21.00 Scalinata di Palazzo Zanca – Cabaret con Cacioppo, a cura di Karamella di Giovanni Grasso; lunedì 7 agosto , ore 21.00 Scalinata di Palazzo Zanca – Festival Bandistico “Terre di Sicilia”, a cura dell’Associazione Nazionale Bande Italiane (ANBIMA – Sicilia);

, ore 21.00 Scalinata di Palazzo Zanca – Festival Bandistico “Terre di Sicilia”, a cura dell’Associazione Nazionale Bande Italiane (ANBIMA – Sicilia); martedì 8 agosto , ore 21.00 Scalinata di Palazzo Zanca – 53esima edizione del Galà internazionale del Folklore, a cura di Lillo Alessandro;

, ore 21.00 Scalinata di Palazzo Zanca – 53esima edizione del Galà internazionale del Folklore, a cura di Lillo Alessandro; mercoledì 9 agosto , ore 21.00 Scalinata di Palazzo Zanca – Mastro Don Gesualdo, nel Centenario della morte di Giovanni Verga;

, ore 21.00 Scalinata di Palazzo Zanca – Mastro Don Gesualdo, nel Centenario della morte di Giovanni Verga; dall’11 al 13 agosto , Ibbisu Village Fest nel villaggio di Gesso (piazza Sant’Antonio Abate);

, nel villaggio di Gesso (piazza Sant’Antonio Abate); domenica 13 agosto , ore 21.00 Scalinata di Palazzo Zanca – In Festa coi Giganti . Spettacolo folk con i Cariddi, La Madonnina, Mara e Grifone, Insieme Siciliano, Cantustrittu;

, ore 21.00 Scalinata di Palazzo Zanca – . Spettacolo folk con i Cariddi, La Madonnina, Mara e Grifone, Insieme Siciliano, Cantustrittu; domenica 13 agosto – Gara Ciclistica “Coppa Maria Assunta” della FCI Messina;

– Gara Ciclistica “Coppa Maria Assunta” della FCI Messina; lunedì 14 agosto – “Cunti mediterranei” di e col “cuntastorie” Gaspare Balsamo. Passeggiata dei Giganti e del Cammello con partenza da Piazza Unione Europea fino a Viale Giostra. (Scalinata Palazzo Zanca)

– “Cunti mediterranei” di e col “cuntastorie” Gaspare Balsamo. Passeggiata dei Giganti e del Cammello con partenza da Piazza Unione Europea fino a Viale Giostra. (Scalinata Palazzo Zanca) martedì 15 agosto , ore 18.00 – Secolare Processione de “ La Vara ”;

, ore 18.00 – Secolare Processione de “ ”; mercoledì 16 agosto – Il casale di Gesso in festa . Pasticceria dal vivo, degustazione e folklore nel villaggio collinare

– . Pasticceria dal vivo, degustazione e folklore nel villaggio collinare giovedì 17 agosto , ore 21.00, Arena di Capo Peloro – “Estate X” concerto di Daniele Silvestri ;

, ore 21.00, Arena di Capo Peloro – “Estate X” ; dal 18 al 20 agosto, al villaggio di Pezzolo – Trinacria Arts Festival 2023 . Storie d’amore intramontabili;

. Storie d’amore intramontabili; domenica 20 agosto , ore 21.00 all’Arena Capo Peloro – “Tutti i sogni ancora in volo Tour” concerto di Massimo Ranieri.

, ore 21.00 all’Arena Capo Peloro – “Tutti i sogni ancora in volo Tour” concerto di Massimo Ranieri. dal 28 agosto all’1 settembre e dal 4 all’8 settembre – RDS Loves Messina. Torna l’appuntamento con la Temporary Radio di Rds in diretta, questa volta, da Piazzale dell’Angelo a Torre Faro

Ad aprire la serie di eventi che animeranno l’estate 2023 di Messina, oltre ai tanti concerti, è stata “Xiphias. Historica caccia al pescespada”, una rievocazione storica svoltasi a Ganzirri dal 27 al 29 luglio.

Il calendario presentato oggi, lunedì 31 luglio, è un programma di massima che potrà vedere delle aggiunte nei prossimi giorni.

