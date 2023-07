Da Fabri Fibra a Daniele Silvestri: come cambia la viabilità per i concerti a Capo Peloro

Ancora appuntamenti in musica all’Arena di Capo Peloro, dai concerti di Fabri Fibra e Daniele Silvestri, passando allo spettacolo con Giorgio Panariello e Marco Masini: ecco come cambia la viabilità per consentire lo svolgimento degli eventi.

Venerdì 28 e sabato 29 luglio, il 5, il 17 e il 20 agosto 2023 disposti i divieti di sosta e di transito veicolare nelle seguenti zone:

via Barresi;

lungo la strada parallela e, a nord di via Barresi, nella strada di collegamento tra via Fortino e via Lanterna;

via Fortino, nel tratto compreso tra via Barresi e il piazzale Horcynus Orca;

sul lato sinistro secondo il senso di circolazione, in via Senatore Francesco Arena, nel tratto compreso, tra il piazzale Horcynus Orca e la via Pozzo Giudeo.

Inoltre per tutti i concerti in programma a Capo Peloro, il Sindaco di Messina ha disposto il divieto:

di vendita e/o somministrazione , ovvero la cessione a terzi a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche superiori al 5% e di vendita e/o somministrazione di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o contenitori di vetro – di cui viene comunque vietato l’utilizzo anche se di provenienza personale (prevedendo in sostituzione la vendita e/o la somministrazione in contenitori di carta o plastica);

, ovvero la cessione a terzi a qualsiasi titolo, di e di vendita e/o somministrazione di – di cui viene comunque vietato l’utilizzo anche se di provenienza personale (prevedendo in sostituzione la vendita e/o la somministrazione in contenitori di carta o plastica); di uso di spray al peperoncino, all’interno dell’arena di Capo Peloro e in un raggio di 200 metri dal luogo interessato dai rispettivi quattro eventi, a partire dalle ore 17 della giornata di svolgimento dell’appuntamento sino alle ore 02.00 del giorno successivo.

Il divieto per la vendita e la somministrazione delle bevande alcoliche è valevole anche per gli esercenti di distributori automatici h24 i quali sono tenuti a disattivare l’erogazione di bevande in vetro e lattina e di bevande alcoliche dalle ore 17 della giornata di svolgimento dell’evento sino alle 07.00 del giorno successivo.

La vendita di bevande da asporto dovrà avvenire esclusivamente tramite sbicchieramento attraverso bicchiere monouso; mentre gli esercenti che vendono bevande in contenitori o bottiglie di plastica sono tenuti a procedere alla preventive apertura ed asportazione dei tappi di detti contenitori. Non costituisce invece violazione la somministrazione con servizio al tavolo, svolto da parte degli esercenti di somministrazione di alimenti e bevande, previo l’obbligo di servire al tavolo sempre tramite sbicchieramento.

I concerti a Capo Peloro

Proseguono gli appuntamenti promossi dal Comune nell’ambito del programma Estate 2023 – Messina Città della Musica e degli Eventi. Ecco i concerti in calendario al’Arena di Capo Peloro:

venerdì 28 luglio: Fabri Fibra;

sabato 5 agosto: Giorgio Panariello VS Marco Masini;

giovedì 17 agosto: Daniele Silvestri;

domenica 20 agosto: Massimo Ranieri.

(30)