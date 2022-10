Adelaide Librizzi è Alfiere del Lavoro: chi è la giovane studentessa dell’UniMe

Si chiama Adelaide Librizzi, ha 19 anni, viene da Capo d’Orlando, è iscritta in Chimica e Tecnologie Farmaceutica all’Università di Messina ed è stata insignita del riconoscimento di Alfiere del Lavoro dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Adelaide è stata selezionata insieme ad altri 24 studenti di tutta Italia con la media più alta: 9,93. La giovanissima si è diplomata con il massimo dei voti e la lode al Liceo Scientifico “Lucio Piccolo” di Capo d’Orlando e sta completando gli studi di pianoforte al Conservatorio “Corelli” di Messina.

«Ricevere questo premio – ha detto Adelaide durante l’incontro con il Rettore dell’Università di Messina, Salvatore Cuzzocrea – ha rappresentato per me un grandissimo onore, ma allo stesso tempo considero tutto ciò una responsabilità e un punto di partenza. Sentirsi dire auguri e complimenti da parte del Presidente Mattarella è un importante incoraggiamento per il futuro. La chimica e la musica sono le mie più grandi passioni, continuerò a coltivarle sperando di non dover mai scegliere tra le due».

«Il fatto che una studentessa UniMe sia stata nominata Alfiere del Lavoro – ha detto il Rettore – è senza alcun dubbio un grande orgoglio. Il riconoscimento è, innanzitutto, un premio all’impegno di Adelaide. È stata selezionata insieme ad altri 24 giovani con una media molto alta ed è un piacere che lei abbia scelto di proseguire il suo percorso di studio e la sua attività in un rinnovato Polo Papardo, affidando le sue qualità al nostro Ateneo che la accoglie con entusiasmo e con la voglia di formarla al meglio insieme agli altri studenti».

Insieme ad Aldelaide Librizzi, insignito del prestigioso riconoscimento anche un altro siciliano: Luigi Ingala di Enna.

(14)