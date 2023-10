A Roma “Fundraising to Say” 2023, l’evento ideato dalla messinese Letizia Bucalo Vita

Da Messina a Roma: si è svolta dal 19 al 22 ottobre 2023 la seconda edizione di “Fundraising to Say”, il forum dei Professionisti del Dono, evento di riferimento del non profit italiano, promosso da ASSIF (Associazione Italiana Fundraiser) e ideato dalla messinese Letizia Bucalo Vita.

Partito nel 2022 da Giardini Naxos, “Fundraising to Say”, il Forum dei Professionisti del Dono promosso da ASSIF (Associazione Italiana Fundraiser) è approdato questo ottobre alla Città dell’Altra Economia di Roma per una quattro giorni ricca di spunti, eventi e attività, incentrati sul mondo del non profit. Centinaia i partecipati presenti, 50 gli speaker che hanno calcato il palco e raccontato le proprie esperienze.

«La creatività di FTS – commenta l’ideatrice e coordinatrice di “Fundraising to Say”, la messinese Letizia Bucalo Vita – genera cambiamenti e suggerisce soluzioni. Un percorso iniziato a Giardini di Naxos nel settembre 2022, e che è proseguito con la 2° edizione a Roma presso Città dell’Altra Economia. Una grande sfida che ha messo in connessione tra loro centinaia di persone: un network innovativo e multidisciplinare in cui sono coinvolti comunicatori sociali, giornalisti, aziende, piccole e grandi ONP, Fondazioni, Centri Servizi Volontariato, organizzazioni di volontariato, storyteller, copywriter, art director, consulenti, dipendenti, volontari, artisti, agenzie di comunicazione, fornitori di servizi».

Sulla stessa lunghezza d’onda, Andrea Romboli, Presidente dell’associazione italiana Fundraiser: «Da più di 20 anni i fundraiser italiani operano affinché finalmente vi sia il riconoscimento della professione più bella del mondo – sottolinea. Da più di 20 anni esiste ASSIF che ha voluto sempre più ‘farsi agorà’ per consentire non solo di incontrare colleghe e colleghi, ma anche tutti coloro che con professionalità diverse affiancano le organizzazioni non profit».

Fundraising to Say 2023: i temi e gli speaker della 2° edizione

Dal 19 al 22 ottobre 2023 alla Città dell’Altra Economia di Roma si sono susseguiti per il “Fundraising to Say” 2023 50 speaker che hanno portato sul palco la propria competenza, esperienza e il proprio sapere. Tra i temi principali: il digital fundraising; l’intelligenza artificiale applicata al non profit; le buone pratiche di raccolta fondi; parole giuste da usare per comunicare in modo autentico le cause sociali; l’alleanza tra istituzioni e terzo settore; il rapporto tra profit e non profit; la misurazione dell’impatto sociale alle azioni per una reale sostenibilità.

Tra i 50 speaker del Forum dei professionisti del dono:

Gianluca Foglia “Fogliazza” , fumettista e firma del Fatto Quotidiano;

, fumettista e firma del Fatto Quotidiano; Simone Tempia , scrittore e autore della pagina Vita con Lloyd;

, scrittore e autore della pagina Vita con Lloyd; Federico Mento , direttore Ashoka Italia;

, direttore Ashoka Italia; Luca Maniscalco , responsabile marketing e comunicazione di Fondazione UNIMI;

, responsabile marketing e comunicazione di Fondazione UNIMI; Laura Bonomi , direttrice raccolta fondi di Amnesty International Italia; Valeria Taurino, direttrice generale SOS Mediteranee Italia;

, direttrice raccolta fondi di Amnesty International Italia; Valeria Taurino, direttrice generale SOS Mediteranee Italia; Laura Perrotta , direttrice raccolta fondi Medici Senza Frontiere;

, direttrice raccolta fondi Medici Senza Frontiere; Valentina Martano , direttrice raccolta fondi di AISM;

, direttrice raccolta fondi di AISM; Maria Pia Ebreo, redattore di Fortune Italia.

Insieme a loro, nomi storici del terzo settore italiano, come Riccardo Bonacina, fondatore di Vita, e Paolo Ferrara, direttore di Terres des Hommes, così come professionisti del dono che nella scorsa edizione hanno suscitato particolare coinvolgimento come Maura La Greca, responsabile comunicazione e marketing di Antoniano/Zecchino d’oro.

Nel corso della quattro giorni, inoltre, sono stati tanti gli eventi serali organizzati per l’occasione dal direttore artistico Alessandro Silipigni, con il supporto dei colleghi del team di ASSIF (l’intero gruppo conta oltre 30 professionisti volontari, tra questi anche il giovane messinese Valerio Perugini). Tanti gli ospiti speciali come Max Paiella, Radio 2 “Il ruggito del coniglio”, che ha regalato uno spettacolo ai partecipanti. E ancora la DJ, musicista e produttrice eclettica, Georgia Lee, anche lei di origini messinesi. E poi ancora, l’arbitro di calcio Manuela Nicolosi che ha fatto parte delle prima terna femminile nella storia del calcio ad aver arbitrato una finale europea maschile, la Supercoppa tra Liverpool e Chelsea nel 2019.

“Fundraising to Say” si è concluso con un evento finale, gli ASSIF Fundraising Prize, dedicati alle qualità, alle risorse, alle competenze e alle attitudini del fundraising italiano. A condurre l’evento insieme alla fundraiser Catia Mastrovito è stato ancora un messinese: Josè Villari, editore di TODO MODO. La città di Messina, e in particolare la storia della sua rinascita dopo il terremoto del 1908, è stata ricordata da uno speech dello scrittore e sceneggiatore Mario Falcone.

Maggiori informazioni su “Fundraising to Say” e sull’Associazione Italiana Fundraiser sui portali ufficiali.

