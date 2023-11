A Messina una “via Caravaggio”: c’è il “sì” della Giunta. Ecco dove sarà

Dopo il passaggio dal Consiglio Comunale e dalla Municipalità competente, anche la Giunta dice “sì” all’intitolazione di una strada a uno dei grandi maestri dell’arte italiana: Messina avrà la sua “via Caravaggio”.

L’iniziativa parte da un gruppo di cittadini ed è stata portata in Aula in Consiglio Comunale lo scorso 28 marzo 2023 dai consiglieri Cosimo Oteri (Forza Italia) e Giuseppe Villari (Prima l’Italia) per richiamare e rendere omaggio a Michelangelo Merisi, detto “il Caravaggio”, che nel suo periodo messinese realizzò due capolavori oggi custoditi al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina (MuMe), ovvero “La resurrezione di Lazzaro” e “L’adorazione dei pastori”. A maggio 2023, anche la IV Circoscrizione ha dato il suo parere positivo e ora è arrivato il “sì” della Giunta Basile.

Proposta al resto della Giunta dall’assessore alla Cultura e al Turismo, Enzo Caruso, la delibera n. 495 approvata il 27 ottobre 2023 prevede l’intitolazione di parte di via Macello Vecchio a Caravaggio. Nello specifico: l’area di via Macello Vecchio compresa tra il Viale Principe Umberto e la Scalinata Michele Rua manterrà la sua denominazione attuale; mentre l’area compresa tra il Largo Macello Vecchio e la via Faustina e Tertullo diventerà invece “via Caravaggio”. Ultimo step per l’intitolazione effettiva, il “via libera” dal Prefetto di Messina.

Sempre in tema di toponomastica, nei giorni scorsi la Giunta Basile ha approvato anche la delibera di intitolazione di una via di Messina alla poetessa messinese Maria Costa.

