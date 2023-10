Una piazzetta intitolata alla poetessa messinese Maria Costa: approvata la delibera di Giunta

Dopo la Casa Museo “Maria Costa”, nel rione Case Basse di Paradiso, in città ci sarà anche una piazzetta intitolata all’amata poetessa messinese. È stata infatti recentemente approvata una delibera di Giunta proposta dall’assessore alla Toponomastica, alla Cultura e al Turismo, Enzo Caruso, su input del Museo della Fauna dell’Università di Messina. Vediamo dove sarà e qualche informazione in più.

Poetessa dello Stretto, Maria Costa ha un posto importante nel cuore dei messinesi e presto – una volta ottenuto il parere finale dalla Prefettura di Messina – avrà una piazza a lei dedicata proprio vicino alla sua vecchia casa al cui interno, oggi, si porta avanti il suo lavoro attraverso la promozione della poesia popolare. Nell’ambito di un progetto complessivo finalizzato a dare un nome ai tanti spazi di Messina che ancora non ne hanno uno – e in linea con la circolare regionale che invita a prestare una maggiore attenzione, in questo frangente, alle personalità femminili –, la Giunta Basile ha disposto l’intitolazione della piazzetta situata nel rione Case Basse di Paradiso, con ingresso dalla Via Francesco Cilea, alla poetessa messinese Maria Costa.

Una piazzetta Maria Costa: chi era la poetessa messinese

Nata a Messina nel 1926, deceduta nel 2016, Maria Costa è stata una delle voci più influenti della poesia messinese del ‘900. Nelle sue poesie in dialetto messinese custodì e cantò la memoria collettiva della città dello Stretto distrutta dal Terremoto del 1908. I suoi versi sono raccolti in diversi volumi tra i quali Farfalle serali (1978), Mosaico (1980), ‘A prova ‘ill’ovu (1989) e Cavaddu ‘i coppi (1993). Nel 2006 il suo nome fu iscritto nel registro dei “Tesori Umani Viventi” dall’Unità Operativa XXVIII – Patrimonio UNESCO, Registro Eredità Immateriali della Regione Siciliana.

Maria Costa è nata e vissuta nel rione Case Basse di Paradiso e, dopo la sua morte, la sua abitazione è diventata una Casa Museo ed è sede del Centro Studi “Maria Costa” che, tutt’oggi, promuove iniziative a sostegno della poesia popolare e di impegno civile.

Di seguito, la mappa che mostra quale sarà la piazzetta “Maria Costa” a Messina:

La Commissione Toponomastica del Comune di Messina aveva già dato il via libera all’intitolazione dell’area situata nel Rione Case Basse di Paradiso alla poetessa Maria Costa nel corso della seduta del 22 giugno 2023.

