A Messina si fa “Calcetto & Rispetto”: il progetto dell’associazione The Cave

Si chiama “Calcetto & Rispetto” ed è la prima iniziativa dell’associazione “The Cave” che ai campetti Rosario Central, in via Palmara, organizza 25 mini tornei di calcetto, coinvolgendo i giovani di Messina con l’obiettivo di utilizzare lo sport come strumento di socializzazione, coesione, nel rispetto delle differenze e della crescita personale.

Il progetto prevede non solo il gioco, ma anche il confronto che si svolgerà durante “il terzo tempo”, facilitato da Andrea Denaro. «L’iniziativa – si legge nella nota – nasce dalla difficoltà di raggiungere determinate fasce sociali in iniziative di inclusione e potenziamento personale. I giovani che affrontano problemi tendono a chiudersi in se stessi e tagliare ogni ponte con il mondo esterno, cadendo così in un vortice di esclusione sociale. Da qui l’idea di “Calcetto & Rispetto“, che potesse motivare i giovani, mettendo a sistema le rispettive competenze e passioni, con lo sport al centro di tutto. Lo sport è un importante strumento di inclusione e coesione sociale. Oltre a insegnare i fondamenti del lavoro di squadra, la bellezza dello stare insieme e l’importanza di rispettare le piccole regole quotidiane, lo sport favorisce una maggiore comprensione di sé e degli altri.

L’incontro tra culture diverse e la valorizzazione delle differenze sono temi basilari in un mondo sempre più globalizzato. Oltre alle politiche governative per l’integrazione e la lotta alle disuguaglianze, anche lo sport può rappresentare una leva di sviluppo sociale in contesti o territori svantaggiati, e di inclusione per migranti, tossicodipendenti, ex-detenuti e minoranze culturali».

Calcetto & Rispetto: come partecipare

L’iniziativa è finanziata dalla Commissione Europea nell’ambito del programma ESC (European Solidarity Corps). Le partite cominceranno il prossimo 26 ottobre e si svolgeranno ogni giovedì dalle 18.30 alle 20.30. La partecipazione dei giocatori è gratuita fino al raggiungimento dei posti disponibili, ma solo se si partecipa al “terzo tempo” e se si rispetta la continuità settimanale.

Per partecipare all’iniziativa basta compilare il modulo disponibile a questo link.

(27)