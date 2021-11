A Messina arrivano 20 nuovi autisti ATM: sui bus dal 6 dicembre

A bordo di bus e tram di Messina arrivano 20 nuovi autisti ATM che entreranno in servizio da lunedì 6 dicembre. I nuovi autisti si occuperanno di guidare i mezzi di trasporto pubblici e di rimozione forzata per agevolare la viabilità cittadina. «L’accordo – dice la nota pubblicata dal Comune di Messina – tra il Presidente ATM S.p.A Giuseppe Campagna e i sindacati è quindi andato a buon fine».

«Si tratta – ha detto il Presidente Campagna – di un ulteriore passaggio in vista di altre assunzioni previste nei prossimi mesi. I nuovi autistI ATM si aggiungeranno a quelli assunti in precedenza con l’obiettivo di migliorare ulteriormente il servizio per la cittadinanza, sia per le linee cittadine, compresi i sussidi per le scuole e l’università, che per l’attività di rimozione forzata con l’obiettivo di limitare i disagi alla circolazione che inevitabilmente si registrano soprattutto durante il periodo natalizio.

Esprimo a nome della Società grande soddisfazione per il traguardo raggiunto che, ricordo a me stesso, ha portato all’importante risultato di 149 nuovi assunti. Ci tengo a precisare – ha concluso il Presidente – che tutto è stato fatto nel massimo rispetto della legalità e della trasparenza e non come avveniva in passato senza procedure a evidenza pubblica e con l’uso della formula del lavoro interinale».

