50 TOP Italy, il panificio di Francesco Arena settimo in Italia per lo street food

La focaccia del bakery chef di Messina, Francesco Arena, conquista i giudici della guida 50 Top Italy, che mettono il suo panificio di via Tommaso Cannizzaro al settimo posto in Italia per lo street food. «Per me – commenta il panettiere messinese – rappresenta un bel traguardo e con il mio team continueremo a impegnarci per scalare la classifica e arrivare in vetta».

Reduce dal Messina Street Food Fest 2022 (e dallo show cooking di domenica a pranzo dello Street Fish), dove ha fornito il pane a ben quattro operatori, Francesco Arena porta a casa un altro riconoscimento importante. Recentemente, infatti, il bakery chef e Ambasciatore del Gusto messinese ha conquistato: le 2 rotelle per la sua pizza a taglio nella Guida delle Pizzerie d’Italia 2023 del Gambero Rosso; i 3 Pani nella Guida Pane e Panettieri d’Italia 2023 (sempre di Gambero Rosso). Negli anni scorsi, aveva anche conquistato il titolo di miglior fornaio “Best in Sicily”. È anche tra gli Ambassadeur du Pain, l’associazione nata per promuovere in Italia e in Francia il valore del pane artigianale

Oggi porta a casa un ulteriore traguardo, e a consegnarglielo sono gli ispettori della prestigiosa Guida curata da Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere: «Sono felicissimo di questo ennesimo riconoscimento – afferma Francesco Arena. Essere inserito nella classifica dei migliori dieci di tutta Italia mi riempie di orgoglio, anche perché nella classifica compaiono tanti colleghi blasonati dello street food italiano. Voglio ringraziare mio padre per la passione che mi ha trasmesso, i miei ragazzi e mia moglie Francesca Cavallaro che ogni giorno mi supporta e mi sopporta». Francesco Arena, infatti, è figlio d’arte, ha lavorato fianco a fianco con il padre Masino Arena nel suo panificio di Sant’Agata.

Ma cosa dice la Guida 50 Top Italy di Francesco Arena? «Il Panificio Francesco Arena, nel cuore di Messina – si legge nella recensione degli ispettori – è tappa obbligata per gustare le specialità di street food messinesi. È anche il forno che tutti vorrebbero vicino casa. Tra le specialità da non perdere la focaccia tradizionale, anche nella variante Sikelia con grani antichi siciliani, e le pizze in teglia farcite con salumi di suino nero dei Nebrodi e altre eccellenze del territorio, da accompagnare ai vini DOC messinesi e alle birre artigianali. A completare l’offerta pane, panini farciti, arancini, schiacciate e dolci da forno».

Allo Street Fish, ricordiamo, ha curato il show cooking di domenica a pranzo insieme a Pasquale Caliri e Lillo Freni. Per l’occasione, ha preparato una focaccina con farina di riso artemide farcita con salsa di acciughe di Sciacca, mandorle di Avola, pomodorino confit, alga mauro, cozze messinesi e aria di gin all’alga mauro.

