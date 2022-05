Sconti per i biglietti di treni, aerei e navi per chi torna a casa a votare: tutte le agevolazioni

Mancano 12 giorni alle elezioni amministrative a Messina ed è il momento per i fuori sede di decidere come tornare a casa a votare: se in treno, in aereo, in macchina o via mare. Vediamo gli sconti e le agevolazioni previste dal Ministero dell’Interno per le elezioni e i referendum del 12 giugno 2022, chi può usufruirne e come.

Prima di vedere quali agevolazioni sono previste e come funzionano, facciamo una premessa: in ogni caso, per ottenere lo sconto serve portare con sé la tessera elettorale, per poter dimostrare di stare rientrando nel Comune di residenza per votare per le elezioni amministrative o per i referendum. Chiaramente, all’andata basta anche una dichiarazione sostitutiva che attesti l’intenzione di tornare a casa per esercitare il diritto di voto; al ritorno sarà necessario avere con sé la tessera elettorale attestante il voto effettuato e un documento d’identità.

Vediamo ora i dettagli, divisi in due pagine. Partiamo dagli sconti per treni e aerei per chi torna a votare per le elezioni ; proseguiamo nella seconda pagina con quelli per navi e per le autostrade.

Gli sconti e le agevolazioni per chi torna a votare per le elezioni amministrative (anche a Messina)

Agevolazioni per i viaggi in treno

Trenitalia S.p.A., Italo–Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. e Trenord s.r.l. applicheranno degli sconti ai cittadini che si muovono in treno per tornare a casa a votare in occasione delle elezioni amministrative e dei referendum del 12 giugno 2022 e dell’eventuale ballottaggio del 26. Le agevolazioni sono indirizzate ai cittadini italiani residenti in Italia o residenti all’estero che si rechino nella località di iscrizione elettorale (o località limitrofe) per esercitarvi il diritto di voto.

I tempi: quando acquistare i biglietti del treno?

I biglietti, con l’agevolazione per gli elettori, possono essere acquistati per viaggi da effettuare nell’arco temporale di venti giorni a ridosso dei giorni di votazione. Tale periodo decorre, per il viaggio di andata, dal decimo giorno antecedente il primo giorno di votazione (questo compreso) e per il viaggio di ritorno fino alle ore 24 del decimo giorno successivo al giorno della consultazione elettorale, questo escluso. Quindi, per le elezioni amministrative del 12 giugno 2022:

il viaggio di andata potrà essere effettuato dal 3 giugno 2022;

potrà essere effettuato dal 3 giugno 2022; il viaggio di ritorno non oltre il 22 giugno 2022.

Per il turno di ballottaggio (per le elezioni comunali) del 26 giugno 2022:

il viaggio di andata potrà essere effettuato dal 17 giugno 2022;

quello di ritorno, non oltre il 6 luglio 2022.

Come funziona

Gli elettori, per poter usufruire dell’agevolazione, dovranno esibire al personale addetto al controllo a bordo del treno:

nel viaggio di andata la propria tessera elettorale o una dichiarazione sostitutiva attestante che il biglietto agevolato è stato acquistato per recarsi presso la località di iscrizione elettorale, al fine di esercitare il diritto di voto;

nel viaggio di ritorno, unitamente ad un valido documento di identità, la propria tessera elettorale recante l’attestazione dell’avvenuta votazione;

gli elettori residenti in Italia, se sprovvisti della tessera elettorale, potranno produrre una dichiarazione sostitutiva.

Per gli elettori residenti all’estero, l’emissione dei biglietti dovrà avvenire previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, ove in loro possesso, della cartolina avviso o della dichiarazione delle Autorità consolari italiane attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione stessa, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto. Gli elettori dovranno altresì esibire, sia nel viaggio di andata che in quello di ritorno, idoneo documento di riconoscimento.

Gli sconti per chi torna a casa per le elezioni non sono cumulabili con altre riduzioni e/o promozioni. Con le Società Trenitalia S.p.A. e Trenord s.r.l. è fatta eccezione per i possessori di Carta Blu che mantengono comunque il diritto alla gratuità del viaggio per l’accompagnatore. Con la Società Italo–Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. sono salve le agevolazioni in favore delle persone a ridotta mobilità. Le Società Trenitalia S.p.A. e Italo–Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. applicheranno le agevolazioni tariffarie anche in favore dei cittadini di uno Stato dell’Unione europea residenti in un comune italiano che ivi si rechino a votare per le elezioni comunali.

Inoltre:

la Società Trenitalia S.p.A. prevede, per i viaggi degli elettori, il rilascio di biglietti nominativi di andata e ritorno, con la riduzione del 60% sulle tariffe regionali (tariffe 39) e regionali con applicazione sovra regionale (tariffa 39/AS) e del 70% sul prezzo base previsto per tutti i treni del servizio nazionale (Alta Velocità Frecciarossa e Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Intercity notte) e per il servizio cuccette. Le riduzioni sono applicabili per la 2^ classe e per il livello di servizio Standard.

Il rilascio dei biglietti a prezzo ridotto, per gli elettori residenti in Italia, verrà effettuato dalle biglietterie, self service (in sviluppo) ed agenzie di viaggio Trenitalia, nonché accedendo ai canali digitali di Trenitalia (app Mobile e sito Trenitalia.com).

Per ulteriori informazioni di maggior dettaglio è consultabile il sito www.trenitalia.com;

la Società Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. consentirà agli elettori di acquistare i biglietti ferroviari per viaggi da effettuarsi verso la località della propria sede elettorale di iscrizione o comunque verso località limitrofe o utili a raggiungere tale località, con una riduzione pari al 60% sul prezzo al pubblico per viaggiare in ambiente Smart e Comfort, con le offerte Flex, Economy, Extratempo e Bordo.

Il rilascio dei biglietti a prezzo ridotto verrà effettuato presso le biglietterie di stazione Italo, il contact center “Pronto Italo”, il sito web italotreno.it, nonché il portale Agenzie di Viaggio.

Per ulteriori informazioni di maggior dettaglio è consultabile il sito www.italotreno.it;

la Società Trenord s.r.l., operante in Lombardia, applicherà la riduzione del 60% sul prezzo dei biglietti ferroviari ai soli viaggi effettuati a tariffa regionale, in 2^ classe.

I biglietti a tariffa agevolata potranno essere acquistati presso le biglietterie di stazione e a bordo treno.

Per ulteriori informazioni di maggior dettaglio è consultabile il sito www.trenord.it.

Sconti per i biglietti aerei

La Compagnia Italia Trasporto Aereo S.p.A. (ITA Airways) applicherà uno sconto sul biglietto aereo per un volo nazionale, andata e ritorno, utilizzato per recarsi presso la sede del seggio elettorale di appartenenza. Lo sconto applicabile è pari al 40% della tariffa del biglietto andata e ritorno fino a un massimo di 40 euro, escluse le tasse e i supplementi, e non si aggiunge ad altre agevolazioni già in vigore. Lo sconto può essere utilizzato esclusivamente per prenotazioni contenenti un solo passeggero adulto.

Per prenotazioni con più passeggeri adulti è possibile usufruire dello sconto effettuando acquisti separati per ciascun passeggero. Al momento del check-in e/o dell’imbarco il passeggero dovrà esibire la tessera elettorale o, qualora ne sia sprovvisto, solo per il viaggio di andata, dovrà sottoscrivere e presentare al personale di scalo una dichiarazione sostitutiva. Al ritorno, il passeggero dovrà esibire la propria tessera elettorale regolarmente vidimata dalla sezione elettorale recante la data della votazione. Il viaggio di andata dovrà essere effettuato non prima di 7 giorni antecedenti la data della consultazione elettorale, e quello di ritorno non oltre 7 giorni successivi la data della consultazione medesima.

(14)