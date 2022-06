ATM Spa replica al centrosinistra: «Solo assunzioni a tempo indeterminato e con selezioni pubbliche»

Dopo la Patrimonio Messina Spa, anche ATM respinge al mittente le accuse fatte in conferenza stampa dai consiglieri comunali uscenti di Pd e Movimento 5 Stelle. In particolare, l’Azienda fa riferimenti alle parole del centrosinistra in materia di assunzioni e scrive: «In ATM SpA sono state fatte solo assunzioni a tempo indeterminato e con selezioni pubbliche».

Focus sulle società partecipate di Messina, questa mattina, da parte del candidato sindaco alle elezioni amministrative del 12 giugno 2022, Franco De Domenico, e dei consiglieri comunali uscenti di Pd, Libera Me e Movimento 5 Stelle. Pubblichiamo, di seguito, la replica della società ATM Spa, in maniera integrale.

«In merito al focus sulle partecipate – scrivono dall’Azienda –, appare doveroso replicare a quanto dichiarato da alcuni consiglieri e candidati che supportano il candidato del centrosinistra. In ATM SpA sono state fatte solo assunzioni a tempo indeterminato e con selezioni pubbliche, e quando qualcuno ha pensato di gettare fango sul lavoro svolto, si è sempre visto respingere i ricorsi presentati alla magistratura e condannato al pagamento delle spese. Così è se vi pare.

ATM SpA è una scommessa vinta, che ha permesso alla città di avere finalmente un trasporto pubblico efficiente e di qualità. Il diffuso utilizzo dei nostri mezzi ne è la prova. Lasciamo le argute riflessioni sull’ATM in liquidazione a chi è ancora nostalgico di un modello di gestione fallimentare, che ha danneggiato la Città e i cittadini».

