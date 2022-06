Giuseppe Conte a Messina l’8 giugno, continua la discesa dei “big” in Sicilia per le elezioni

È ufficiale: il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sarà a Messina mercoledì 8 giugno per sostenere i candidati pentastellati e la coalizione di centrosinistra che vede in Franco De Domenico il candidato sindaco della città dello Stretto per le elezioni amministrative del 12 giugno 2022.

Ad annunciarlo è il Movimento 5 Stelle di Messina con un post pubblicato sui social: «Ce lo avete chiesto in tanti in questi giorni – scrivono – e ora finalmente possiamo annunciarvi la data. Giuseppe Conte sarà a Messina il prossimo 8 giugno!

Siamo davvero felici dell’arrivo del nostro Presidente in città e siamo sicuri che l’accoglienza che tutti noi cittadini gli riserveremo sarà calorosa». Nessuna notizia ancora sull’orario e il luogo in cui l’ex presidente del Consiglio dei Ministri incontrerà la cittadinanza, ma tutto sarà comunicato nei prossimi giorni.

Intanto, dopo il comizio a piazza Casa Pia del segretario del Pd, Enrico Letta, intervenuto a sostegno di Franco De Domenico e della coalizione di centrosinistra; oggi, alle 12.15, sarà il momento della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a Messina per mostrare l’appoggio del partito al candidato sindaco del centrodestra Maurizio Croce.

