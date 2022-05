Elezioni Messina, Gino Sturniolo: «La positività di De Domenico modifica la campagna elettorale»

Il candidato sindaco del centrosinistra Franco De Domenico, come raccontavamo nei giorni scorsi, è positivo al Covid-19; sta bene e ha solo un fastidioso raffreddore, come ha confermato lui stesso. A preoccuparsi però c’è Gino Sturniolo, anche lui candidato a primo cittadino (con la lista “Messina Comune“) alle elezioni amministrative del 12 giugno.

«La notizia della positività di Franco De Domenico – si legge in un post social di Gino Sturniolo – modifica in qualche modo gli equilibri della campagna elettorale nella sua fase più cruciale. Franco potrà sicuramente continuare il suo lavoro da casa con gli strumenti su cui oggi possiamo contare, ma non c’è alcun dubbio che non avrà a disposizione le medesime condizioni degli altri candidati. Allo stesso tempo, come lui stesso ha già dichiarato, sarà la sua squadra a continuare a portare avanti il loro progetto.

Per quanto mi riguarda, gli esprimo la mia più affettuosa solidarietà. Pongo, però, la questione se non sia possibile trovare un modo per cui almeno nei confronti tra candidati non abbia ad averne un danno. Mi metto a totale disposizione per ogni decisione che i candidati tutti possano prendere per evitare, per quanto possibile, che la campagna elettorale risulti condizionata dalla positività di Franco».

(74)