Elezioni Messina 2022. Ecco quanti hanno votato – Ore 12

Elezioni Messina 2022. Sono stati pubblicati in questo momento i primi dati sull’affluenza alle urne nel Comune di Messina. Alle ore 12:00 ha votato il 16,66% degli elettori. Nel dettaglio, dei 192.072 aventi diritto si sono recati alle urne, finora, in 31.991.

Il Comune di Messina, inoltre, ha specificato sulle percentuali di affluenza alle urne si registrano:

31.991 votanti con la percentuale del 16,66 per cento per le Amministrative;

31.968 votanti con la percentuale del 16,64 per cento per le Circoscrizioni;

30.086 votanti per il Referendum Montemare (Area Montemare: 1.196 votanti con una percentuale del 17,85 per cento; Resto della Città: 28.890 votanti con una percentuale del 15,59 per cento);

28.686 votanti con la percentuale del 15,98 per cento per il Referendum nazionale n.1;

28.685 votanti con la percentuale del 15,98 per cento per il Referendum nazionale n.2;

28.683 votanti con la percentuale del 15,98 per cento per il Referendum nazionale n.3;

28.683 votanti con la percentuale del 15,98 per cento per il Referendum nazionale n.4;

28.680 votanti con la percentuale del 15,98 per cento per il Referendum nazionale n.5.

In occasione delle Amministrative del 2018 a quest’ora aveva votato il 18,78% degli aventi diritto. Per le Amministrative del 2013 invece la percentuale, sempre a mezzogiorno, fu del 13,59 con 27.422 votanti. Questo dato, in ogni caso, va osservato tenendo conto del fatto che oggi gli elettori sono chiamati alle urne per votare non solo per le elezioni amministrative, ma anche per i 5 quesiti del referendum sulla giustizia e per il referendum Montemare.

Per l’appuntamento referendario del 2020, sempre alle 12:00, votarono 12.335 elettori con una percentuale del 6,76 per cento.

I seggi sono stati aperti alle ore 7:00 e chiuderanno alle ore 23:00. Per chi ancora dovesse andare a votare, è importante ricordare la propria tessera elettorale e un documento di riconoscimento. Per fugare ogni dubbio, ecco la guida illustrata per capire come si vota alle elezioni amministrative di Messina.

Normanno per le odierne elezioni, ha preparato anche una guida in cui vengono spiegati in maniera facile e veloce i quesiti del referendum sulla giustizia.

Il prossimo aggiornamento sull’affluenza è previsto alle ore 19.00 e, successivamente, alle ore 23.00.

