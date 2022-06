Elezioni, Giuseppe Conte oggi a Messina per Franco De Domenico: i dettagli della visita

Dopo la visita a Palermo, il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte sarà a Messina oggi, mercoledì 8 giugno, per sostenere il candidato del centrosinistra alle elezioni amministrative 2022, Franco De Domenico. L’appuntamento è fissato per le 18.00 a piazza Unione Europea (piazza Municipio).

Continua la discesa dei “big” in Sicilia in vista delle elezioni comunali del 12 giugno 2022. Dopo l’europarlamentare Dino Giarrusso per Federico Basile; la deputata Debora Serracchiani, l’ex ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia, il segretario nazionale del PD Enrico Letta e il sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri per Franco De Domenico; l’ex governatore Totò Cuffaro, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci per Maurizio Croce; è il turno dell’ex premier (bis) Giuseppe Conte di approdare a Messina in vista delle elezioni amministrative.

Nella giornata di ieri, Giuseppe Conte è stato a Palermo, ha girato per i quartieri popolari e ha visitato Borgo Vecchio, dove ha incontrato cittadini e imprenditori che si sono ribellati alla mafia. «Avevo assunto l’impegno di venire qui a ringraziarli e a toccare con mano la loro realtà. La lotta alla mafia richiede un impegno costante. Bisogna esserci. Sempre», ha dichiarato.

Oggi, mercoledì 8 giugno 2022, alle 10.00, il leader del Movimento 5 Stelle sarà a Scordia (in provincia di Catania); dopodiché alle 18.00 incontrerà i cittadini di Messina a piazza Municipio, insieme ai candidati pentastellati, ai portavoce del Movimento e ai rappresentanti della coalizione di centrosinistra. La sua visita a Messina sarà un segnale a sostegno del candidato sindaco dell’area progressista, Franco De Domenico.

