Elezioni, Giorgia Meloni a Messina il 1° giugno per sostenere Maurizio Croce

Chi è passato da piazza Cairoli questa mattina avrà visto gli operai al lavoro: si sta montando il palco per l’arrivo di Giorgia Meloni a Messina. La leader di Fratelli d’Italia approderà domani, mercoledì 1 giugno 2022, per sostenere il candidato sindaco del centrodestra Maurizio Croce e gli aspiranti consiglieri comunali e delle circoscrizioni in lizza per le elezioni amministrative del 12 giugno.

Continua la discesa dei “Big” a Messina per sostenere i candidati alla carica di sindaco della città dello Stretto. Dopo Totò Cuffaro, in visita ieri per appoggiare Maurizio Croce; il centrodestra attende l’arrivo della deputata e leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. L’evento si svolgerà mercoledì 1 giugno alle 12.15 a piazza Cairoli. Saranno presenti – oltre naturalmente al candidato sindaco Maurizio Croce – Elvira Amata, capogruppo di FdI all’Ars, Ella Bucalo, deputato nazionale, l’assessore regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo Manlio Messina, Salvo Pogliese, coordinatore regionale della Sicilia orientale, Fabio Roscani, presidente di Gioventù Nazionale e altri dirigenti del partito.

Ieri a Messina è approdato anche il segretario del Pd, Enrico Letta; mentre sabato Sicilia Vera ha accolto l’europarlamentare, ex M5S, Dino Giarrusso.

