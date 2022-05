Elezioni. Dall’isola pedonale alla tutela delle coste, il futuro di Torre Faro secondo il M5S

Assemblea pubblica del Movimento 5 Stelle a Torre Faro, domenica 22 maggio, per discutere del futuro del borgo marinaro in vista delle elezioni amministrative a Messina del prossimo 12 giugno 2022. Tra gli argomenti di dibattito, l’isola pedonale, la tutela delle spiagge dall’erosione costiera, lo sviluppo del turismo.

Ad intervenire, la deputata regionale e vicesindaco designato di Franco De Domenico, Valentina Zafarana, e la consigliera comunale uscente – nonché assessore designato del centrosinistra, Cristina Cannistrà.

Proseguono a Messina gli eventi dei candidati alle prossime elezioni amministrative 2022. Nel pomeriggio di ieri, il M5S, membro della coalizione di centrosinistra, ha incontrato gli elettori a Torre Faro in occasione di una Assemblea Pubblica riguardante il futuro del borgo marinaro. L’evento è stato organizzato in collaborazione col candidato al consiglio comunale Paolo Pellicciaro.

In primo piano uno dei temi più “scottanti” quando si tratta di Torre Faro (specialmente in vista dell’estate): la viabilità e l’isola pedonale. A discuterne, la capogruppo al Consiglio Comunale del Movimento 5 Stelle, Cristina Cannistrà: «L’estate è ormai alle porte – ha sottolineato – e non si può più perdere tempo. Mi farò carico di parlare personalmente con il commissario Leonardo Santoro per predisporre una viabilità ragionata».

Secondo punto all’ordine del giorno, l’erosione costiera: «Non si può attendere un anno per la normale manutenzione – ha dichiarato nel suo intervento la deputata ARS Valentina Zafarana. Se scompaiono le coste come facciamo poi a parlare di turismo e sviluppo? Sappiamo che il Ministero della Transizione Ecologica ha deciso di finanziare il progetto di protezione della costa da 2 milioni e 400 mila euro. Vigileremo sui tempi affinché il litorale venga messo in sicurezza al più presto».

Infine, si è discusso dell’iscrizione di Ganzirri e Torre Faro al registro dei borghi marinari, argomento già trattato in Consiglio Comunale, e della valorizzazione delle Feluche dello Stretto, oggetto di una proposta di Legge approvata all’Assemblea Regionale Siciliana su proposta della deputata Valentina Zafarana. La misura prevede la differenziazione del reddito dei pescatori, con l’obiettivo di incentivare l’occupazione, la promozione del pescato locale e lo sviluppo dell’ittiturismo.

