Elezioni 2022. A Messina lunghe code ai seggi e disagi per gli elettori

Questa giornata di elezioni a Messina inizia con non pochi disagi per gli elettori. In molte sezioni, da nord a sud della città, si sono registrati lunghi tempi di attesa per poter ricevere le schede e votare per le elezioni amministrative 2022, i 5 quesiti del referendum sulla giustizia e il referendum di Montemare. In alcune sezioni, inoltre, gli elettori hanno scoperto soltanto al momento della loro presentazione al seggio di non risultate nelle liste della sezione e questo ha creato non pochi malumori.

Ad intervenire proprio sulla questione disagi e lunghe code per votare a Messina, è il Commissario Leonardo Santoro che, tramite un comunicato ufficiale, ha invitato pochi minuti fa i cittadini a recarsi alle urne con largo anticipo. Ecco la nota ufficiale: «In considerazione dell’affluenza fin qui avvenuta e delle lunghe code che si sono registrate all’interno dei seggi elettorali, il Commissario Straordinario del Comune di Messina Leonardo Santoro, insieme ai Vice Commissari Francesco Milio e Mirella Vinci, invita i cittadini a recarsi con largo anticipo alle urne per completare regolarmente le operazioni di voto».

Per quanto riguarda l’affluenza, alle ore 12:00 di oggi si sono recati alle urne il 16,66% degli aventi diritto al voto.

