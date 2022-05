Al via da giovedì 19 maggio le domande per l’iscrizione all‘elenco degli scrutatori del Comune di Messina per le elezioni amministrative e per i referendum del 12 giugno 2022. Possono presentare l’istanza per l’iscrizione all’albo i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. Vediamo quali sono le modalità e i tempi.

C’è tempo dal 19 al 24 maggio per richiedere l’iscrizione all’albo degli scrutatori di Palazzo Zanca. Da tale albo verranno poi sorteggiati gli scrutatori da assegnare ai seggi elettorali in occasione delle elezioni comunali e dei referendum del 12 giugno 2022, nonché dell’eventuale ballottaggio del 26 giugno 2022.

Elenco scrutatori per le elezioni amministrative a Messina 2022: come fare domanda

Per presentare domanda occorre compilare un modulo (disponibile a questo link o reperibile presso le Circoscrizioni o il Servizio Elettorale di Palazzo Zanca), sottoscriverlo e, se non presentato direttamente dall’interessato, allegare copia del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.

Le domande per l’iscrizione all’albo degli scrutatori in vista delle elezioni amministrative del 12 giugno 2022 a Messina possono essere presentate dal 19 al 24 maggio presso le sedi delle Circoscrizioni e l’ufficio staccato di via Lago Grande, a Ganzirri, nei consueti orari di apertura al pubblico.

In alternativa, presso il Servizio Elettorale di Palazzo Zanca, piano terra (Piazza Unione Europea) nei seguenti giorni e orari:

giovedì 19 maggio – dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18;

venerdì 20 maggio – dalle 8.30 alle 13.30;

sabato 21 maggio – dalle 8.30 alle 13.30;

lunedì 23 maggio – dalle 8.30 alle 13.30;

martedì 24 maggio – dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.

