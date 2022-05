Amministrative Messina, Salvatore Totaro deposita al Comune la lista di FTL: tutti i nomi

Il candidato sindaco di Messina, Salvatore Totaro, deposita la lista di Futuro, Trasparenza e Libertà al Consiglio Comunale, in vista delle elezioni amministrative fissate nella città dello Stretto per il prossimo 12 giugno 2022. FTL, ricordiamo, è il movimento cui appartiene l’ex consigliere comunale, Santi Daniele Zuccarello.

«Abbiamo presentato la nostra lista di Futuro Trasparenza Libertà – FTL – ha commentato Zuccarello. Volevo ringraziare pubblicamente Ketty Vadala, la nostra referente regionale e componente del direttivo nazionale, per la dedizione e l’impegno che mette tutti i giorni. Senza di lei tanti traguardi come quello di oggi non sarebbero stati possibili. Un grazie di cuore anche al mio fraterno amico Elia Martinelli nonché coordinatore nazionale di FTL per la pazienza e il supporto tecnico anche se a distanza. Chiaramente anche un grazie a tutti i nostri candidati che sono vicini e ci supportano. Adesso iniziamo a fare sul serio».

Lista di FTL per Salvatore Totaro sindaco di Messina

Abate Alfredo, vigile Del Fuoco Adamova Violeta, violinista Barresi Davide, insegnante di Educazione Fisica e capitano dell’esercito italiano Bucceri Salvatore detto Maurizio, Imprenditore Agricolo Benassai Angela, laureata In Materie Letterarie e con Specializzazione in Parapsicologia Calzona Fabrizio, professore di Educazione Fisica Catanese Jesus Nazareno, libero professionista Cardullo Valentina, dottoressa in Promozione Del Turismo E Delle Riserve Ambientali Crinò Giuseppe, commerciante D’Angelo Ramona, educatore professionale, De Salvo Maria, avvocato Filocamo Cinzia, dottoressa in Audiometria, esperta In Medicina Ambientale e Biotecnologie Mediche Quantistiche Naturali Gazzarra Giovacchino, agente Di Commercio Giacopello Antonina, Comandante Di Nave Giordano Alessio, laureato in Veterinaria e perito agrario, Gozzi Valeria, Commercialista e Guida Turistica. Ingemi Cosima Detta Mina, laurea In Teorie dei Linguaggi e Comunicazione Magistrale La Torre Maria, laureata in Lettere E Filosofia, ceramista per passione, Lanzallotti Emanuele, medico specialista in Radiodiagnostica Lopez Giuseppe, Militare Dell’esercito Italiano Marino Antonio detto Nino, appartenente alle forze dell’ordine Militti Roberto, consulente assicurativo Munaò Giuseppe, consulente Tecnico-Commerciale Assistenza Post Vendita Azienda Familiare Pistone Maria, avvocato Privitera Rosaria, laurea In Scienza Infermieristiche Puglisi Tiziana, Laurea In Lingue e Letterature Estere Santonocito Caterina detta Katia, infermiera Scipilliti Giuseppe, Pensionato Scordo Mariagiovanna, Capotreno Tassone Alfonso, Commerciale e Imprenditore Vento Domenico detto Mimmo, Isp Capo Di P.S. in Pensione Zanghì Nicola, forze dell’ordine

